酒店、机票预订量超预期 行业景气度或迎来拐点

2021-03-16 09:09来源：证券日报 西安报业全媒体编辑：张雅琴 3月15日，住宿餐饮板块表现抢眼，其整体逆市上涨4.88%，大幅跑赢上证指数(跌幅0.96%)，位居板块涨幅榜首位。大东海A、华天酒店涨停，首旅酒店也大涨5.44%，西安饮食、同庆楼、金陵饭店、全聚德和锦江酒店等个股当日涨幅也均逾2%。 对于今天住宿餐饮板块表现走强，接受《证券日报》记者采访的飞旋兄弟投资总经理陈旋表示，“随着全球经济复苏态势良好，住宿餐饮板块中优质股票已经逐步企稳。今天住宿餐饮板块表现强势，实体生意也逐步恢复正常中。未来投资机会逐步显现，先知先觉的资金入场明显，部分资金也流向住宿餐饮板块中优质个股，未来值得挖掘布局板块中相关龙头股”。 目前，住宿餐饮板块具备三大优势： 首先，酒店预订量超预期。据央视网日前消息，春季出游升温，在浙江、上海等地，酒店、民宿的入住率和预订量最近都在上升。虽然距离清明节还有20多天，浙江省德清县莫干山的民宿早早就开始接受预订，有的民宿已经被订满。甚至五一节假期，有民宿一栋楼客房也被预订完了。国内游市场出现了明显的回升，上海一家旅行社负责人表示，3月份以来的咨询量和订单…