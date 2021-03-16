阿联酋迪拜2021年3月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Agiomix已获得阿联酋下一代测序国际认证中心临床化验分析的ISO 15189:2012认证。



Agiomix Labs, Dubai, UAE

Agiomix籍此成为该地区首家、也是唯一一家下一代测序（NGS）临床基因检测同时通过CAP和ISO 15189认证的临床实验室。

Agiomix 业务开发副总监Walaa Allam表示，“凭借这项信誉良好的新增国际认证，Agiomix现在拥有独特的能力，可在遗传学领域为广大医疗保健合作伙伴和患者提供无与伦比的临床诊断服务；我们对此项认证感到非常高兴和荣幸；我们期待，随着我们的服务和团队发展，我们能够获得更多的国际认可。”

Agiomix Labs 质量保证总监Saman Setoudeh表示，该实验室所经历的认证过程“严格而细致”，他还赞扬了审查过程，并解释说，“ISO认证将增强实验室在临床遗传学应用中的领先优势和能力。”

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http://www.agiomix.com/

Agiomix获得地区首个下一代测序认证 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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