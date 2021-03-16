新加坡2021年3月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月16日，金斯瑞生物在由国际知名咨询机构IMAPAC举办的第四届“亚太生物工艺卓越奖”颁奖典礼上，凭借其卓越的技术，合理的价格以及高质量的CRO服务，荣获“最佳合同研究组织奖（Best Contract Research Organization）”。

这也是金斯瑞继旗下蓬勃生物在2020年的“韩国生物工艺卓越奖”中获得“CDMO服务卓越奖”后，再度获得业界认可。



金斯瑞亚太区总裁Johnson Wang先生出席线上颁奖仪式并发表致辞

“亚太生物工艺卓越奖”旨在表彰在生物制药工艺和生产领域以更快速度，更低成本和更高质量提供生物工艺服务，促进行业发展的杰出生物工艺专家、组织或技术。此项荣誉是对金斯瑞凭借其自身专利技术，建立CRO多个平台，为全球研究领域提供一站式解决方案所作贡献的肯定。

金斯瑞是全球卓越的生命科学研究应用服务和产品的提供商，服务内容包括提供一流的基因合成、分子生物、肽合成、定制抗体、蛋白质表达、抗体和蛋白质工程服务以及体外和体内药效研究。金斯瑞凭借其专利技术，建立了包含合同研究组织（“ CRO”）的多个平台，为全球研究领域提供一站式解决方案。

金斯瑞亚太地区总裁Mr. Johnson Wang表示：“我们很荣幸能获得‘最佳合同研究组织’的荣誉，金斯瑞能够在这一领域得到业界的认可，是对我们所提供服务质量的肯定。即使是在新冠疫情期间，我们的团队也一直致力于与客户建立或保持合作关系，确保我们的服务质量，不断满足并超越客户的期望。例如，我们与杜克-新加坡国立大学医学院（Duke-NUS Medical School Singapore）王林发教授及新加坡科技研究局（A*STAR）下属诊断开发中心（Diagnostic Development Hub）合作成功推出首个新冠病毒中和抗体检测试剂盒。未来，我们将持续为亚太地区及全球区域的研究社区提供高质量的服务。”

金斯瑞生物科技股份有限公司

金斯瑞生物科技股份有限公司（股票代码HK01548）是全球化的生物科技集团公司。植根于领先的基因合成技术，金斯瑞现已建立四大平台：生命科学受托研究机构（CRO）平台、生物医药合同研发生产（CDMO）平台、细胞治疗平台及工业合成生物产品平台。

金斯瑞成立于2002年，并于2004年在中国南京设立研发和生产总部。2015年，金斯瑞在港交所主板挂牌上市，法人实体遍及美国、中国內地、香港、日本、新加坡、荷兰、爱尔兰。业务营运范围覆盖全球100多个国家和地区，为10余万客户提供优质、便捷、可靠的服务与产品。

截至2020年12月31日，金斯瑞在全球拥有超过4600名员工，其中39%以上的员工拥有博士或硕士学位。金斯瑞拥有多项知识产权及技术机密，其中包含146项授权专利及517项专利申请。

秉承“用生物技术使人和自然更健康”的企业使命，金斯瑞立志成为全球最受信赖的生物科技公司。截至2020年12月31日，有超过52500篇经国际同业审阅的学术期刊文献引述了金斯瑞的产品或服务。

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金斯瑞荣获国际知名咨询机构IMAPAC “最佳合同研究组织奖” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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