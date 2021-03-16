上海2021年3月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月4日，上海电气电站集团与中国科学院大连化学物理研究所（简称“大连化物所”）揭牌成立PEM（聚合物电解质膜）电解水制氢技术研发中心并签署项目合作协议。

双方将在氢能领域开展长期深入的技术合作，目前已初步确定新能源发电+电解水制氢的产业发展路径。

2021年是“十四五”规划开局之年，也是推动中国“碳达峰”“碳中和”目标达成的关键时期，而氢能作为实现脱碳的重要解决方案发挥着重要作用。比较传统氢气制取技术在工艺过程中较大的碳排放量，PEM水电解制氢法制氢过程不仅可实现零碳排放，氢气纯度还可达到99%以上。实现清洁氢气来源的“绿氢”是真正能够助力我国目标实现的制氢技术。

以此次合作为起点，上海电气将通过自身雄厚的技术优势和制造经验，与大连化学物理研究所一起不断提升PEM电解水制氢研发成果转化能力，共同推动示范项目落地，助力加速国家清洁能源转型。

黄金十年 氢能写入“十四五”规划

今年“碳中和”、“碳达峰”话题热度一直持续升温。作为减排的有效途径，氢能产业被普遍关注。得益于技术进步、规模化推广和政策支持，氢能及燃料电池产业链将日益完善。

电解水制氢市场潜力巨大。国际能源署在2020年6月发布的《全球氢能进展报告》中指出，全球电解制氢项目数量和装机容量大增，从2010年不足1兆瓦增至2019年的超过25兆瓦，未来氢气会作为与天然气同等地位的能源物质参与国际贸易，并可能取代天然气。根据普华永道2020年《绿氢的黎明》报告，预计本世纪中叶实验用氢达到5亿3000万吨。

在“2030年达到碳排放峰值，2060年实现碳中和”的愿景牵引下，中国能源结构转型按下“加速键”。政策扶持决定早期氢能产业发展的速度。到2030年，氢能产业将成为中国新的经济增长点和新能源战略的重要组成部分。

中国工程院干勇院士预测：“未来氢在我国终端能源体系中2050年占10%-15%，氢能将成为我国能源战略的重要组成部分，与电力协同互补，共同为终端能源体系的消费主体可以带来几十万亿新兴产业。”

在全球氢时代，在碳中和以及能源转型趋势下，氢能的应用已经进入快车道，未来十年，将是中国氢能产业快速发展的黄金十年。

“氢”装上阵 加速切入氢能赛道

多年以前，上海电气瞄准氢能将加速推动新一轮绿色能源转型发展，率先进军新能源汽车动力领域的氢能源应用。早在2016年前后，上海电气集团股份有限公司中央研究院就开始聚焦燃料电池系统关键技术和燃料电池电堆技术研发。2020年，上海电气自主研发的燃料电池发动机在国家机动车产品质量检验中心（上海）通过强检测试。

近年来，上海电气紧抓发展机遇“氢”装上阵，加速推动绿色能源转型发展。2020年，上海电气电站集团成立氢能事业部，在新能源发电领域具备完整的项目开发能力、销售品牌能力、投融资能力、EPC工程能力。在产业链上游发电领域、下游化工冶金领域拥有协同基础和资源优势。

2020年11月，上海电气首个氢能综合示范项目在宁东基地布局，其中宁东能源基地“源网荷储氢”一体化示范项目，将可再生能源发电、储能、电解水制氢、绿色化工/冶金全产业链合为一体。

2020年12月，上海电气内蒙古鄂尔多斯鄂托克前旗源网荷储氢一体化暨氢燃料电池重卡示范项目合作协议签订。该项目将建设特大型新能源发电基地，配套大规模电化学储能及制氢设备，最终可实现区域内冷、热、电、蒸汽、氢多种能源的高效供给，打造源-网-荷-储-氢一体化发展和氢能“制-运-储-用”全链条试点示范。

随着氢能的大力发展，新能源+氢也逐渐拉开了序幕。面对新领域的挑战，上海电气将持续紧跟国家及地方氢能产业政策，加强与政府、相关企业及科研院所的交流合作，积极推进示范项目，助力中国实现“碳达峰”“碳中和”的远景目标。

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加快布局“绿氢”发展 上海电气与中国科学院大连化物所达成合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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