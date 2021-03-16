淘宝直播示范中心正式落地云裳城

“五彩云裳”全面发力 重构直播电商新格局

杭州2021年3月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月16日，直播电商行业再添强劲驱动力。就在今天，淘宝直播&云裳城战略合作暨316杭州源头好物节启动发布会在云裳城举办，取得圆满成功。本次发布会由淘宝直播主办，颖上、云裳城承办，旨在共同推进平台和基地间的深度合作，进一步推进淘宝直播生态圈良性发展。

淘宝内容电商事业部总经理玄德、淘宝直播生态主播和基地负责人旭白、淘宝直播小二、云裳城董事长尹俊、各大MCN机构及明星主播等出席发布会。

首家淘宝直播中心应运而生

此次发布会，标志着全国第一家淘宝直播示范中心在杭州诞生，正式落地云裳城。未来，云裳城作为全国首家淘宝直播示范中心，将承载淘宝直播平台更多战略层面的落地活动推进，双方战略合作将不限于直播内容共造、品牌共创、流量分发、主播孵化、供应链优化等，全力打通直播电商全产业链发展。根据淘宝直播官方数据显示：2020年淘宝直播开播场次超4000万场，双11期间过亿直播间数量超33个，连续3年增长150%。



全国第一家淘宝直播示范中心启动仪式

淘宝内容电商事业部总经理玄德在发布会上表示：“此次授牌云裳城为全国第一家淘宝直播示范中心，也是淘宝直播和直播基地深化合作的重要一步，对加强直播基地规范发展，有着重大意义。未来，将联合淘宝直播中心围绕平台+中心、货品+主播综合运营策略，共同推进直播电商高速有序发展。”

云裳城隶属颖上公司，颖上于2016年首次触及直播电商，深耕直播电商行业达5年，经历了行业的跌宕起伏，沉淀了一批直播领域的精专人才。2020年6月，中国（余杭）品牌直播产业园云裳城落户余杭经济技术开发区，并迅速推进，取得了不菲成绩。2020年9月，云裳城成功承办了淘宝直播双11选品会。本次承办316杭州源头好物节，云裳城更是发挥自身在行业的影响力，联合杭州十余家头部MCN机构和实力主播，全力支持淘宝直播杭州源头好物节，切实发挥好淘宝直播中心的带动作用。

云裳城董事长尹俊表示：“云裳城可以成为全国第一家淘宝直播示范中心，除了业内对云裳城实力和成绩的认可，更是淘宝直播平台对云裳城的支持和鼓励。云裳城一直以来专注直播电商，目前累计直播场次超30000场，积累了丰富的直播经验。未来，云裳城将发挥直播中心的带头作用，做好榜样，积极推动行业发展。”

云裳城规划总面积15.8万平方米，一期启动面积约5万平方米，投资1亿元，拥有可控达人主播及知名主播400余人，外部合作主播1000余人。目前，云裳城一期已完成近百个直播间投用，已签约或入驻企业不乏国内外知名品牌，项目品牌整体入驻后，预估日直播场次将超300场。

“五彩云裳”重构直播电商新格局

杭州有电商、制造业、供应链优势，也有人才、资源、生态等方面大政策扶持。为进一步优化直播电商产业发展环境，推动直播电商新经济、新业态创新发展，打造区域品牌金名片，云裳城在政府的支持和指导下，及时提出了“五彩云裳”的新概念，落实推动品牌全面发展，快速推进品牌享誉全国的步伐。

那么，何为“五彩云裳”？“五彩云裳”是云裳城结合区域和行业实际发展，以及自身特色优势定位的品牌五色 — 红、绿、蓝、橙、紫，有聚焦产业能量，传播正能量的红色主旋律；有规范发展，积极推动行业新标准的绿色直播间；有强化数字赋能，普惠直播电商，专业构筑的蓝色云端环境；有深化体系共建，推动实现聚合布局流量端的互联网巨头阿里橙；有推进人才引育和人才梯度建设，反哺行业，专注可持续发展的紫色人才培育计划。云裳城希望通过全新的“五彩云裳”概念，梳理品牌文化结构，快速落地发声，通过“五彩云裳”示范带动区域品牌和行业品牌建设。

“五彩云裳”不仅明确了云裳城产业发展方向及业态内核，搭建规范性可持续性的结构体系，更是通过多个维度共建实现直播中心行业战略发展的可能，作为余杭区重大项目，以此次直播中心挂牌为契机，依托余杭区乃至杭州市深厚的产业资源，精准把握发展方向，以“五彩云裳”为总指导，全面部署落实发展，将持续发挥在直播电商领域和区域的影响力。

以专业直播中心赋能品牌

作为电商大本营，杭州电商产业一直引领全国发展，直播电商更是抢得先机，大量直播基地应运而生。在此次发布会前，国内尚未有直播中心正式概念，不少直播基地野蛮生长，造成大量资源浪费，行业乱象频生。从直播基地到直播中心，虽然只是两字之差，但却是一个质的变化。淘宝直播生态主播和基地负责人旭白表示：“目前的直播基地需要就内容运营能力、货品运营能力、流量运营能力进行提升，做好货品新策略、主播新赛道、新场景、新流量，完成直播业态升级。未来将根据直播基地生态进行区分，直播生态基地，直播示范基地、直播示范中心，规划化发展。”

云裳城希望借由直播中心的示范作用为行业正名，为行业发展带来更深远的影响。一方面，通过直播中心的一系列专业化规范的建立和倡导，为行业内直播基地可持续规范发展提供参考和方向，另一方面直播中心的设立及服务布局、资源调配，为众多品牌快速进入直播电商领域提供了优秀的合作选择。

直播中心作为一个新的产业形态综合体，区别于传统直播基地，直播中心更偏向于深度的耕耘。眼下，云裳城直播中心将承载基地与平台、基地与机构、基地与主播、基地与品牌商家，全产业链融合发展的宏大目标。未来，云裳城一方面将加速构建“线上平台+线下中心”的新战略体系，加快推进业态升级、生态共建，推进货品源头化、产地化，着力加强供应链、货品管理、主播孵化等直播电商服务体系建设；另一方面，加快布局“中心+机构”的融合体系建设，切实发挥好直播示范中心的带头作用，做到直播中心推进MCN机构的市场步伐，MCN机构也可以借由主播合作加入中心，深度参与，融入产业链大体系，推动主播团队系统化成长，支撑行业良性发展。



云裳城和杭州数十家MCN机构签约合作

相较于传统直播基地，直播示范中心具有更鲜明的五大特征：

与官方平台更紧密的战略合作关系，享受平台政策扶持 在行业内具有影响力，汇聚MCN机构 具有培育主播、孵化主播的软硬件实力 拥有超级供应链，有为消费者严选货品的实力 赋能品牌及行业，提供一站式、托管式运营服务方案

云裳城项目相关部门负责人表示，在已有的MCN机构合作基础上，云裳城将扩大系统化合作的机构数量，与全国近万品牌主、明星艺人、带货达人等达成战略合作，共享平台政策扶持，实现业界共赢。

全力打造全国示范直播中心

未来，云裳城将以构建直播电商生态为核心，推动直播电商新经济、新业态创新发展，打造全国更具样板意义的示范直播中心。从杭州直播示范中心到全国示范直播中心，这将是一条充满挑战的道路。但对于云裳城来说，挑战与机遇并存，这是云裳城的目标，更是云裳城的使命。

接下来，云裳城将立足“五彩云裳”打造，加大线下品牌引入，线上流量导入，立足产业链全局，充分发挥专业优势，狠抓人才引育、深度融合直播机构等，整合各方优质资源，全方位赋能直播电商，有机互补，链动人、货、场三方产业链核心主体，实现平台、人、货、场等多维角色有机系统组合，通过融屏联动，打造一站式直播电商服务，为电商增量、传统行业转型、主播孵化、品牌增量、电商运营、机构培训等提供综合解决方案，为品牌商和消费者提供线上直播、商场购物、云逛街“三位一体”的直播电商新业态服务，推动资源集结-共享-裂变，打造直播经济发展新高地，全面树立标杆直播中心新形象，贯彻全国示范直播中心战略，推动行业价值再创新高，实现其全面推动行业发展的社会意义。

淘宝直播示范中心正式落地云裳城 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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