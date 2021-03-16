耀世星辉与中国电信天翼视讯签订AR战略合作协议

北京2021年3月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 耀世星辉（GSMG.US）与中国电信旗下天翼视讯传媒有限公司（以下简称“天翼视讯”）签订AR战略合作协议。根据协议，耀世星辉将与天翼视讯携手制定AR新消费智慧解决方案，围绕5G+AR，在AR场景应用、智慧点播、智慧零售等领域开展深入合作，全面推动5G+AR在内容端和消费端的落地应用。

内容互联共享、技术携手共研、商业深度协同，此次AR业务合作协议的签署，将推动双方战略合作关系迈向新阶段。双方将充分发挥在内容数字化、电商数字产业化的技术及市场优势，提升核心竞争力，推进AR在天翼视讯和悦享视频平台的场景应用，通过AR技术为用户和新消费模式赋能。

随着5G商用的普及及技术的发展，以及用户需求的日益丰富，未来5G+AR应用场景广泛，潜力无限。与传统形式的数字内容相比，AR技术具有强互动性，能显著增强用户与产品之间的交互，创造更吸引人的沉浸式体验，伴随着90后、00后一代体验经济的蓬勃发展，内容和娱乐、教育、健康、商业等领域的AR普遍应用大势所趋。

未来，耀世星辉将在悦享视频客户端、悦享商城、悦享（无锡）新文娱产业园等全业态实现AR技术的全面应用，着力打造悦享视频AR平台，充分利用天翼视讯5G资源优势，通过“5G+AR”的体验感与互动性，将用户与消费者个性化、多元化的需求与产业深度融合，全方位提升全球用户的视觉体验和消费体验，积极促进5G+AR产业生态圈的共同繁荣。

天翼视讯传媒有限公司（以下简称“天翼视讯”）是号百控股全资子公司。天翼视讯成立于2011年3月，前身为中国电信视讯运营中心，是中国电信旗下唯一的在线视频运营平台。号百控股股份有限公司（股票代码：600640.SH）是中国电信旗下的国内A股上市公司。中国电信(SEHK:00728)是中国三大电信运营商之一，至2020年6月其移动用户数累计超过3.43亿。

关于耀世星辉

耀世星辉专注于优质生活领域，持续将内容、科技、时尚、社交、娱乐、线上新零售等融于移动互联网新文娱产业中，已成长为以聚合优质生活内容赋能新消费的中国新文娱创新企业，是美国纳斯达克（NASDAQ:GSMG）上市公司。

耀世星辉以“内容+平台+电商+应用+技术+产业”为一体，拥有悦享视频APP、悦享商城、微信小程序、悦系列节目集群、网络综艺、网络电视剧、短视频IP矩阵、互动直播、在线游戏、社交电商、悦享会员付费体系、创新平台技术产品及数字经济新文娱产业园等在内的业务生态体系。

耀世星辉将以“悦享+”为核心产业生态布局，在完成自身业务、品牌、战略全面升级的同时，正在实现向全球范围的产业化拓展。

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