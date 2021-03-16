上海2021年3月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月16日，德国莱茵TUV大中华区（简称“TUV莱茵”）为联想ThinkPad X1 Carbon Gen 9和ThinkPad X1 Yoga Gen 6两款笔记本电脑颁发了动态防窥滤镜（Dynamic Privacy Filter, DPF）认证证书。联想商用笔记本高级总监横田聪一（Sohichi Yokota）、研发认证高级经理王明刚，TUV莱茵大中华区电子电气产品服务副总裁杨佳劼、人体工学技术中心总监刘喜强等双方代表出席了线上线下同步举行的颁证仪式。



联想ThinkPad X1系列获TUV莱茵首张笔记本动态防窥滤镜认证



联想ThinkPad X1系列获TUV莱茵首张笔记本动态防窥滤镜认证

TUV莱茵动态防窥滤镜标准的开发是基于用户体验研究以及场景化的防窥模型分析，结合客观测量及主观分析，通过模拟实际照明环境条件并对屏幕可读性进行评级，以确定产品的屏幕信息保护能力。该标准从四个方面评估产品的整体防窥性能：动态防窥效果、视觉特性、防窥功能可靠性和用户指南。对于涉及隐私的商务人士和上班族，或处理敏感信息的银行、政府机构、机场和公共空间而言，通过DPF认证的产品可有效保护屏幕上的隐私信息不被窥探，同时不影响屏幕的可读性。

此次通过认证的两款联想笔记本电脑具有“动态”防窥功能，即用户可以根据需要开启或关闭该功能，并且在开启时，屏幕亮度和对比度会自动减小，以降低受保护可视角度之外的可读性，从而保护屏幕上的内容隐私。同时还可为用户提供良好的视觉体验，例如可视角度、均匀亮度和色彩一致，不会影响产品性能。

横田聪一表示：“联想与TUV莱茵在产品认证方面有很长的合作历史，感谢TUV莱茵一直以来的支持和帮助。联想重视产品的安全性，正在开发各种安全功能以保护消费者的隐私和资产。联想ThinkPad团队致力于电子屏幕可视角度控制技术开发工作已有10多年时间，现在消费者可以真正体验到笔记本产品的‘防窥’功能。获得TUV莱茵动态防窥滤镜认证将有助于ThinkPad的业务拓展。未来，联想与TUV莱茵还将在眼舒适、低蓝光等其他健康认证方面加强合作，为消费者提供更好的用户体验。”

杨佳劼表示：“鉴于消费者在公共场所、工作区或家中使用电子产品时的隐私保护需求，TUV莱茵在2020年推出了屏幕隐私保护认证。随着消费者的需求逐渐提高，动态防窥功能将变得越来越普遍，便携设备的动态防窥功能需要考虑更多不同的使用场景。依托在显示产品领域的丰富经验，TUV莱茵将持续开发针对各类产品不同需求的认证，助力厂商不断提升技术水平，为消费者提供更优质的产品。”

作为全球领先的技术服务商，TUV莱茵深耕消费电子领域二十多年，针对各类产品推出了安全快充、低蓝光、视网膜保护因数、无频闪、眼部舒适度、全局护眼等标准和认证服务，致力于引导行业不断改进技术，为消费者选购安全优质的产品提供指引。

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