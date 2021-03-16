硕腾携手平安产险共建宠物医疗生态体系

深圳2021年3月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 硕腾中国与平安产险携手举办了“硕腾所爱，宠你平安”合作签约仪式，双方将围绕宠物保险产品、宠物医疗服务、宠物深度医疗实验室共建等创新领域开展长期合作，助力宠物医疗行业发展。硕腾大中华区总经理王庆、硕腾中国宠物事业部总经理李毅，平安产险董事长特别助理郭晓涛、平安产险数据化转型项目组渠道群负责人孔捷、平安产险宠物项目负责人张轩旗，双方相关项目负责人以及深圳宠物医疗协会会长喻信益出席了此次活动。



签约仪式合影

此次合作硕腾中国与平安产险都将彼此作为宠物医药与保险行业的唯一合作伙伴，充分发挥双方优势，深入探索宠物“医疗+保险”生态，为消费者提供省心、安心的优质保障。平安产险依托自身保险产品设计能力和经验，为硕腾中国及宠物主开发定制化保险产品，同时，双方还将共同探索“动物保护产业链数字化转型”，共建宠物“医疗+保险”生态圈，包括但不限于“严选宠物医院”、“宠物健康服务平台”、“宠物深度医疗实验室”等。



签约仪式

“硕腾秉承着‘动物保健新构想’的企业愿景，致力于引领动物关怀，共筑健康世界。”签约仪式上，硕腾大中华区总经理王庆表示：“此次与平安产险的合作，既是硕腾贯彻推动创新型发展战略的举措，也是提升动物福利，构建宠物医疗生态的又一次实践。”

近年来，随着宠物主人养宠意识的提升，越来越多的宠物主人把宠物当成家庭中的一份子。硕腾中国宠物事业部总经理李毅表示：“中国年轻一代在宠物的领养率方面是非常高的，很多年轻消费者往往把宠物看作是家庭成员。他们更愿意对自己的宠物进行更多的护理，增加各种服务性消费。我们希望硕腾与平安产险此次的合作，能够助力宠物医疗市场向健康有序的方向发展，为消费者们提供新的服务选择。”



现场媒体问答

作为国内较早布局宠物险行业的企业，平安产险以宠物“医疗+保险”为核心切入点，打造了集多品类产品、个性化服务、宠物医疗研发于一体的服务体系。平安产险董事长特别助理郭晓涛表示：“平安产险高度重视和看好宠物市场发展。硕腾是全球领先的动物保健公司，也是平安产险搭建宠物服务生态的重要合作伙伴。未来，双方将共同探索‘动物保护产业链数字化转型’，为消费者提供有温度的‘保险+医疗’服务，帮助宠物主实现科学养宠，提升宠物主及宠物的幸福感，引领宠物服务生态的高质量发展。”

深圳宠物医疗协会会长喻信益在签约仪式现场表示：“这次硕腾和平安的强强携手，有利于推动宠物医疗行业的数字化进程，为宠物医疗机构提供更高质量的宠物疾病预防和救治服务，提升宠物医疗机构的口碑和流量。”

为庆祝此次签约，平安产险将上线硕腾疫苗客户专享福利 — 平安爱宠·疫苗福袋，为宠物接种硕腾疫苗产品卫佳捌/妙三多的宠物主，可在平安好车主APP、平安好生活APP，以及硕腾线下合作宠物医院扫码，免费领取“疫苗福袋”，之后可获得为期一年的传染病保障，保额高达2000元。目前，该产品已在北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京七个城市上线，未来还将为保险客户提供专属特惠驱虫服务。

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