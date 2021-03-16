杭州2021年3月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月15日，湖南·株洲高新区人力资源服务产业园正式开园。

湖南省人力资源和社会保障厅党组成员、副厅长孟祥利，株洲市委常委、市人民政府常务副市长何剑波，株洲高新区党工委书记、天元区委书记周建光， 湖南省人力资源和社会保障厅流动管理处处长陈荣鑫，颐高集团董事长翁南道，颐高亿脉通CEO虞艇等领导嘉宾出席仪式现场。株洲高新区党工委委员、管委会副主任，株洲天元区委副书记、区人民政府党组书记、区长姚永告主持开园仪式。

仪式上，周建光提到，株洲是长株潭城市群“两型社会”建设综合配套改革试验区的重要一极，株洲的发展正处于难得的历史机遇期，希望株洲高新区人力资源服务产业园发挥产业集聚优势，为全市经济社会发展及中国动力谷建设提供强有力的人才支撑与智力支持。



颐高集团董事长翁南道

翁南道围绕株洲产业区位基础和人才资源禀赋，分享道，“颐高将整合在人才综合体、产业创新、数字经济等方面的平台资源，依托于优质运营团队提供的专业人力资源产业服务，持续为园区企业产业创新融合提供智力支撑，通过打造多元化、专业化、规模化的人力资源服务产业集聚区，不断大力推动株洲乃至湖南人力资源产业现代服务业的发展，进而引领中部地区经济高质量转型升级。”

随后，何剑波宣布园区正式开园，“湖南·株洲高新区人力资源服务产业园”、“株洲高新区人力资源市场”、“株洲高新区政务服务中心”同时揭牌。仪式后，来自长三角等地区二十余家数字新基建考察团企业代表、三十余家入驻产业园企业代表100余人共同参观了株洲高新区人力资源服务产业园。

湖南·株洲高新区人力资源服务产业园总建筑面积2.9万平方米，目前已入驻红海、智联、锐仕方达、钻石等知名人力资源服务企业30余家，意向签约企业62家。接下来，园区将以“立足株洲、互补长沙、服务全省、辐射全国”为目标，依托轨道交通、通用航空、新能源汽车等中国动力谷产业集聚优势，通过重点引进智力技术型人才，打造本土创新创业助推器，构筑集“服务、培育、孵化、展示、交易”等功能于一体的全国人力资源服务高地，进而不断为株洲乃至湖南产业融合与经济转型增长提供新的内生动力。

颐高亿脉通-株洲高新区人力资源服务产业园开园仪式顺利举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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