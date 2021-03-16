上海2021年3月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 响应中国银保监会统一部署，安盛天平财产保险有限公司（下称“安盛天平”）积极开展“3.15”消费者权益保护教育宣传周活动，“以人民为中心，增强金融消费获得感”，加强老年人权益保护，提供有温度的金融服务。

线上线下宣传渠道，全面普及金融知识

安盛天平总公司与各分公司第一时间作出响应，并按照当地监管部门要求，充分结合实际情况，策划开展特色鲜明的教育宣传活动。活动期间，各网点通过店内物料摆放、电子屏幕轮播海报和视频等形式，以通俗易懂的方式普及保险政策和骗局防范等专业知识。同时，品牌还通过官方微信服务号“安盛天平保险”推送315专题系列文章，全面扩大宣传覆盖范围。

切实满足客户需求，持续提供优质服务

从客户需求出发，安盛天平各机构在销售理赔等环节充分做好风险防范提示，促进消费者作出理性的消费决策，同时主动引导客户用好线上金融工具，特别是增强老年人对智能技术的了解与信任，携手融入智能时代。

护航幸福万年，为老年群体提供健康保障

安盛天平为老年群体定制了一系列专属医疗险和意外险产品，并通过“北京京惠保”为数十万老年客户幸福晚年保驾护航，同时，通过健康管理平台“安盛健康在线”，为客户带来一站式全方位的日常健康管理保障。

安盛天平将继续通过创新型、可负担的优质保险解决方案和一如既往的贴心服务，满足中国消费者日益增长和日趋多样的保障需求，赢得更多消费者的信任与青睐，“陪伴”广大中国客户的健康旅程。

安盛天平开展“3.15”消费者权益保护教育宣传周活动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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