旅游业满血复活 携程：预计清明假期或有1亿人次出游-新闻频道-和讯网

经过一年的恢复，国内的娱乐、 旅游 也全面放开了，携程最新报告称预计今年清明节出游人次将达到1亿人次。 根据携程的数据，受疫情影响，去年清明节国内旅游接待总人数同比减少六成多。 今年的情形远远好于去年，从目前机票、度假酒店、租车自驾、景区门票、跨省跟团游等旅游产品的预订情况来看， 清明节的出游人次有望恢复至2019年同期水平，预计今年清明节出游人次将达到1亿人次。 截至3月16日， 通过携程平台预订清明节时期的景区门票的人次已经恢复至2019年同期水平 。预订景区门票的人次与19年相比有10%左右的小幅增长。 携程表示，清明期间国内航线搜索量已恢复到2019年同期的八成，经济舱均价同比2019年下降4%，返乡旅客机票预订量与2019年基本持平，已恢复至2019年的九成多，出行需求进一步回暖。 在今年清明假期热门航线中，上海-三亚、北京-成都、上海-成都、北京-三亚、上海-重庆、北京-上海、上海-广州、广州-上海、北京-广州、深圳-上海位列前十。 – THE END – 转载请注明出处：快科技 #携程#旅游#清明节 （责任编辑：王治强 HF013）