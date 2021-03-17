携程：预计今年清明节出游人次将达到1亿人次-科技

DoNews3月17日消息（翟继茹）17日，携程发布数据显示，截至2021年3月16日，通过携程平台预订清明节时期的景区门票的人次已经恢复至2019年同期水平；预订景区门票的人次与19年相比有10%左右的小幅增长。携程研究院行业分析师方泽茜表示，受疫情影响，去年清明节国内旅游接待总人数同比减少六成多。今年的情形远远好于去年，从目前机票、度假酒店、租车自驾、景区门票、跨省跟团游等旅游产品的预订情况来看，清明节的出游人次有望恢复至2019年同期水平，预计今年清明节出游人次将达到1亿人次。 携程数据显示，今年清明小长假五成以上游客报名周边游、短途近郊游。租车自驾方面，数据显示，清明节租车订单与2019年相比增长超过100%。租车平均使用天数为4.2天。上海、广州、深圳、北京、成都、西安的游客最喜欢周边自驾。而清明节跨省游热门目的地有：三亚、丽江、拉萨、昆明、张家界、乌鲁木齐、重庆、桂林、黄山和林芝。 另据数据显示，截至目前，清明期间国内航线搜索量已恢复到2019年同期的八成，经济舱均价同比2019年下降4%，返乡旅客机票预订量与2019年基本持平，已恢复至2019年的九成多。