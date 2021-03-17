台湾、帛琉旅游泡泡启动 符合3大条件才能去

【大纪元2021年03月17日讯】台湾中央流行疫情指挥中心今天（17日）宣布，台湾、 帛琉 旅游泡泡 正式启动，参与旅客有3 条件 ，包括6个月内无出国史，近2个月无居家隔离、检疫或自主管理，3个月内未确诊武汉肺炎（ 中共肺炎 ），且在机场PCR采检阴性。 中央社报导，台湾、 帛琉 旅游泡泡 最快4月启程，中央流行疫情指挥中心今天下午和外交部、交通部共同召开记者会宣布这项重大消息，帛琉总统惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）与驻帛琉大使周民淦也将与台湾同步，在台湾时间下午2时召开记者会宣布与台湾的旅游泡泡将在4月初首发以及相关防疫作为。 指挥中心指挥官陈时中今天下午在记者会中宣布开放台湾及帛琉旅游泡泡，希望在兼顾防疫安全下，振兴两国之旅游及经济活动，为将感染及传播风险降到最低，确保旅游泡泡安全及顺利推动，旅游行程规划须符合5大防疫原则。 陈时中表示，防疫原则包括（一）团进团出，不可安排个人行程；（二）规划行程以避开人潮或划定区域与当地住民区隔为原则，预先选定适当停留地点、旅游路线；（三）采全程定点接驳，接驳交通工具应每日加强清洁消毒；（四）旅客仅限入住取得帛琉当地卫生单位认…