涵养好风景 收获好光景

“吞白村，我再也舍不得离开了！”35岁的德吉旺姆打小就向往城市，成年后也常在外打拼。但几年前，她一返乡就“赶也赶不走了”。 让德吉旺姆动心的，是家乡的好光景。吞白村位于西藏自治区林芝市米林县，近观雅鲁藏布江水色澄碧，远眺南迦巴瓦峰白雪皑皑。这里海拔相对较低，山川秀美，林草茂密，吸引游客纷至沓来。 2016年，在村两委的支持下，德吉旺姆牵头办起了农民旅游合作社，村民入股。2019年7月，民宿建成营业，当年就收入186万元。2020年，尽管受到疫情影响，但民宿的全年纯收入仍达到130万元。 在林芝，吞白村的故事不是个例。“十三五”期间，林芝大力推进国家生态文明建设示范市、国家全域旅游示范区创建，游客接待量超3200万人次、旅游收入超240亿元，分别为“十二五”期间的2.3倍、2.5倍。绿水青山成了林芝群众的金山银山。 “雪山林海、云涛彩霞、一岭四季、十里九景。”巴宜区鲁朗镇曾经是林场，随着上世纪末西藏全面禁伐，鲁朗镇加快转变发展方式，将发展聚焦生态旅游。2017年，在广东省的对口支援下，鲁朗国际旅游小镇开始营业。 鲁朗镇扎西岗村村民扎西平措的民宿，成了游客的打卡地，屋里挂着各地“旅友”留下…