汉堡：爱讲与中国的故事

【环球时报驻德国特约记者 青 木】德国北部港口城市汉堡被称为“汉人之堡”。早在18世纪，汉堡就与中国展开贸易往来。如今，“欧洲第二大港口”汉堡港1/3的集装箱与中国生意有关。汉堡还是欧洲中欧班列第二多的城市。现在，汉堡与中国多个城市每周有30多趟中欧班列。 汉堡中欧班列的EUROKOMBI场站也成为一个网红打卡地。EUROKOMBI场站与汉堡港集装箱码头融为一体。在这里，一辆辆巨大的装卸吊车正在辛勤地工作。游客们惊叹，这里的集装箱数量和运转的有条不紊。场站经理托斯滕告诉《环球时报》记者，汉堡中欧班列可以借助汉堡港的有利条件，作为中转站把中国货物通过铁路、海路和公路运到北欧、东欧和西欧国家，反之亦然。 从EUROKOMBI场站越过易北河，其斜对面即是著名的圣保利区。圣保利区的东面是世界文化遗产——汉堡港的仓库城。这一带是红砖建筑物的天下。仓库城的创建，要追溯到130多年前。当时，铁血宰相俾斯麦为了让汉堡放弃自由贸易的特权，作为回报建立了世界首创的“自由港”区，并建立一个免税仓库城，这里曾是世界最大仓库，2013年起，“自由港”正式载入历史。转型后的仓库城，仍是世界上最大的东方地毯仓库，…