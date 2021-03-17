印尼雅加达2021年3月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新冠肺炎疫情肆虐全球，消费者也愈发关心食品安全和营养问题。作为全球最大的棕榈油农业综合企业之一，金光农业资源有限公司（Golden Agri-Resources，简称GAR）已加大力度，消除人们对棕榈油的误解，并帮助人们更多地了解这种全球使用最广泛的食用油所具备的多种健康益处。

GAR研发部主管Paul Wassell博士表示：“棕榈油一直饱受诟病，人们认为它不健康，就因为它含有饱和脂肪酸。但是，棕榈油的脂肪酸成分是50%饱和脂肪酸和50%不饱和脂肪酸，与乳制品和可可脂相比差别很大。”

事实上，棕榈油还是β-胡萝卜素最丰富的来源（这一点取决于油的精炼程度），而β-胡萝卜素又恰恰是维生素A原的天然来源。此外，棕榈油还富含生育三烯酚（维生素E）。

Wassell指出：“人们对棕榈油还有一个误解，认为棕榈油会增加罹患心血管疾病的风险，这是不正确的。之所以会有这样的误解，是因为人们对不同类型的饱和脂肪酸，包括长链、中链和短链脂肪酸，所存在的差异及其功能还不够了解。比方说，在婴儿配方食品中，OPO（油酸-棕榈酸-油酸）结构脂中的棕榈酸，即最常见的饱和脂肪酸，确实模仿了母乳中天然存在的OPO分子。”

将反式脂肪从食品供应中彻底消除

出于对心脏病风险增加的担忧，全球卫生监管机构下令禁用反式脂肪，氢化不完全的植物油中会含有反式脂肪。美国食品药品监督管理局和世界卫生组织已分别提出在2020年和2023年之前消除工业反式脂肪的行动方案。

大型餐饮企业已开始采用天然棕榈油，这是因为它本身就不含工业反式脂肪酸，无需氢化改性，这与葵花籽油、菜籽油和大豆油不同。在这四种常用的食用油中，棕榈油不存在基因改造，是一种非转基因植物油。

Wassel补充道：“添加氢会提高油的脂肪酸饱和程度，可能导致反式脂肪酸的形成。然而棕榈油能够自然分馏，在不经过氢化处理的情况下，调配出其他产品，这是一个非常大的优势。”

推进创新，满足客户需求

在GAR位于雅加达马伦达的研发中心，食品技术员开发出不同风味的人造黄油、具有特殊打发性的起酥油，或者特殊的冰淇淋涂层。

Wassel说道：“食品生产商采用乳脂替代品，例如用棕榈油生产出来的、代替黄油的人造黄油，可以满足有乳糖不耐受的消费者的需求，同时也完全避免了反式脂肪。乳脂替代品因而引起了人们的广泛关注。我们还减少了人造黄油类产品的钠（盐）含量，希望能为更多人带来更多的健康益处。”

“我们还发现，人们对植物源性食品越来越感兴趣。因此，在满足客户具体要求的同时，我们还在创新流程中融入了新的概念，以便更好地服务本地和国际客户。”

距离疫情爆发已经一年多了，政策制定者开始将关注点转移到低收入人群，尤其是农村人口的粮食安全和营养上。

Wassell认为，土著居民可以考虑使用微加工的棕榈油，其中保留了天然的生育三烯酚、最大浓度的维生素A原，并且只产生超低的碳足迹。

有关该公司研发计划的更多信息，请参见GAR的棕榈油信息手册。

金光农业资源以研发促创新打造有益健康的棕榈油产品 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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