箩筐技术公司宣布对易图通100%股权收购完成交割

北京2021年3月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 箩筐技术公司（股票代码 LKCO）（以下简称“箩筐”或“公司”），是全球领先的时空大数据技术公司之一，中国领先的位置交互出行数据服务公司。公司今日宣布对中国甲级测绘资质图商易图通完成100%股权收购。

在公司最近成功融资1.2亿美元之后，箩筐已完成对易图通100%股权的收购，易图通成为公司的全资子公司。

易图通公司是中国领先的高精度地图厂商之一，中国高精度地图市场头部服务商，拥有导航电子地图制作、互联网地图服务、地理信息系统工程等甲级测绘资质。公司现主要业务是向汽车厂商及一级供应商提供自动驾驶HD Map、辅助驾驶ADAS Map、自动驾驶数据管理、自动驾驶仿真测试以及智慧城市高精度地图、三维地图等数据服务。拥有全国超过900万公里的里程地理数据及8000多万个POI地理位置底层数据（其中车规级达3000多万个），拥有丰富的地理数据运营经验。易图通与全球顶级汽车集团、国际顶尖的汽车零部件供应商、中国本土众多汽车厂商建立了稳定长期的合作关系，并为之提供自动驾驶高精度地图等数据服务。

易图通的丰厚底层基础数据及全面的HD Map服务能力，结合箩筐的超擎时空大数据引擎能力，成为支撑箩筐在自动驾驶、智能交通、LBS、遥感影像、物联网、智慧城市等领域时空大数据服务的核心竞争优势，并使公司在上述相关领域为生态伙伴及最终用户提供技术领先的完整的底层时空大数据多元化服务。

箩筐董事会主席兼CEO宋雪松先生表示：“我们很高兴地宣布完成这笔交易，这是易图通和箩筐两个团队一直坚持不懈努力的结果，这是公司一个重要的里程碑，令人鼓舞、值得充满激情庆贺的时刻！两个公司的技术及产品融合，将使公司在自动驾驶、智能电动车、智能交通、智慧城市等领域具有明显的竞争优势，将使公司在该领域快速发展，并将给公司带来极大的收入规模的提升。易图通将保持独立品牌及独立公司运营，继续秉承其中立图商的定位，箩筐将在技术、资金、市场等方面全力支持易图通的业务发展。”

关于箩筐技术公司

箩筐技术公司是全球领先的时空大数据技术服务公司之一，中国领先的位置交互出行服务公司。公司依托自主研发的专利技术提供互联网、物联网的时空大数据完整的DaaS、SaaS、PaaS服务，基于地理信息系统和智能时空大数据建立城市级和行业级数字孪生全息数据模型，积极服务于智慧城市、智能交通出行、智慧行业、LBS等领域。了解更多公司信息请登录：http://www.luokung.com

商业风险和前瞻性陈述

本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些声明符合并依照美国1934年《证券交易法》21E条款和1995年的《私人证劵诉讼法》创建的安全港定义。前瞻性陈述中会使用一些术语，例如“将要”、“期望”、“期待”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“未来”、“展望”和其他相似的表述。前瞻性陈述以管理层目前的预期以及现在市场和运营情况为基础，包括了已知和未知的风险、不确定性和其它因素，这些情况都难以预测而且大多是公司难以掌控的。因此可能导致实际结果、表现或成绩与前瞻性陈述出现很大偏差。请参阅公司提交给美国证券交易委员会文件中列明的各种风险和不确定性因素。除法律要求之外，我们没有义务出于任何原因更新或修订前瞻性陈述。

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