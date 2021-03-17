Encoding.com和Ideal展开合作

Encoding.com基于文件的云转码和打包服务与Ideal的Alice PaaS解决方案相结合

旧金山2021年3月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 亚洲领先的广播、云和专业音视频系统集成商Ideal Systems Group选择全球最值得信赖的云媒体处理服务Encoding.com为其提供VOD转码和打包服务，作为Ideal的Alice平台即服务（PaaS）产品的一部分。Alice由Ideal公司的云业务部门Ideal Media Works发展而来，是一个云原生业务流程管理（BPM）、运营编排和集成框架。与Encoding.com的合作主要面向亚太地区的媒体公司。

随着全球广播制造商将其技术转移到基于云的系统，运营商需要在共同的技术和业务框架内协调多种基于云的产品。Ideal通过将包括编辑、播放和存储等的一系列功能集成到Alice PaaS上，减轻了运营商的这种压力。通过将Alice加入Encoding.com平台，Ideal的东南亚客户现在可以使用Encoding.com荣获艾美奖®的基于文件的VOD处理技术，这是基于云的完全集成工作流程的一部分。

“十多年前，Encoding.com率先进行云媒体处理，因此，它是为我们的媒体和广播客户提供世界一流的点播处理服务的合理首选，”Ideal Systems东南亚区域首席执行官Fintan Mc Kiernan表示。“许多全球一级媒体公司依靠Encoding.com对其高价值的VOD资产进行转码，我们亚太地区的客户现在也可以使用这些功能，实现真正的一站式工作协调。

自2008年推出以来，Encoding.com已对超过10亿视频进行了转码，并处理了超过1万亿份API请求。该平台为基于文件的广播和OTT内容交付提供一系列强大的聚焦VOD的微服务，为所有移动端、桌面端、IPTV和OTT设备提高转码、包装和视频传输效率。Encoding.com的客户包括NBCUniversal、BBC、Peacock、WarnerMedia和Fox等行业领先企业。

Encoding.com的微服务包括广泛的I/O格式支持、自适应比特速率和Cablelabo®打包、并行组块处理、Beamr内容自适应比特速率（CABR）编码、数字版权管理、动态广告插入、Nielsen水印、高级音频、闭路字幕和自动式QC即服务。客户利用XML或基于JSON的API将Encoding.com平台直接集成到其数字供应链中，并在全球许多AWS和Azure云数据中心进行内容处理。Encoding.com服务最终允许客户动态扩展其视频应用程序，支持所有流行的视频格式，加快上市时间，同时省去昂贵的视频基础设施投资。

Encoding.com欧洲/亚太地区销售总监Ben Morrell表示：“Ideal Systems开发的Alice及其不断壮大的媒体和云技术软件工程师团队，对整个亚洲的媒体公司来说都是非常令人兴奋的。“结合Encoding.com市场领先的媒体处理技术，Alice将让我们共同的客户充分利用PaaS解决方案的优势，以及在亚洲VOD市场获得竞争优势所需的定制功能。同Ideal这样专注于解决方案的公司一起合作将Encoding.com引入该地区，这是一件令人兴奋的事情。”

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Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com