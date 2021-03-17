Openspace Ventures完成第三支基金2亿美元硬顶募集

这家东南亚风投公司管理的总承诺资本已达4.25亿美元

新加坡2021年3月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Openspace Ventures欣然宣布于2021年2月26日完成Openspace Ventures III, L.P.的最终募集，认购总额达到“硬上限“2亿美元。Openspace如今管理三支基金共4.25亿美元承诺资本。

Openspace联合创始人、合伙人Shane Chesson表示：“2021年将是Openspace Ventures和东南亚创投生态系统表现强劲的一年。各公司的扩张速度比以往任何时候都快，并在获得流动性或退出方面实现了重要里程碑。这一进展帮助Openspace在疫情期间用8个月实现了Fund 3的全额募集。我们非常感谢投资者的信任，团队会努力继续提供卓越的回报，并期望我们的投资能长远积极转变东南亚经济体。”淡马锡（Temasek）、StepStone Group和Sofina等享誉全球的机构是该公司的长期投资者，其他投资者包括主权财富基金、养老基金、大学捐赠基金和保险公司。Fund 3的新增全球投资者包括欧洲机构DEG和Norfund、总部位于美国的57 Stars以及总部位于日本的全球领先银行瑞穗银行（Mizuho）。

这家新加坡风投基金管理公司成立于2014年，是该地区的创投先驱。它在物流、金融科技、农业科技、教育科技、健康科技、清洁科技和B2B SaaS等关键领域拥有33项投资项目。该公司的部分领先A轮投资公司包括Halodoc（健康医疗——印尼）、Kumu（消费娱乐——菲律宾）、TaniHub（农业科技——印尼）、Finnomena（金融科技——泰国）、FinAccel（金融科技——印尼）、Gojek （交通运输、物流、金融科技——印尼）和Biofourmis（健康医疗——新加坡/美国）。尽管受新冠疫情影响，Openspace管理的公司2020年筹集了逾20亿美元资本，迄今为止的后续资本总额达65亿美元。

Openspace联合创始人、合伙人Hian Goh表示：“我们团队和所有投资项目创始人不懈努力，共同度过了2020年前所未有的危机。去年，我们成功完成了两项全面退出，三期基金并在疫情期间在印尼和泰国完成了四个新的项目投资。”

Openspace的25人团队来自12个不同国家，在曼谷、雅加达和马尼拉拥有办事处，目前正在胡志明市设立办事处。根据Cambridge Associates和Preqin的基准测评，该公司分别于2014年和2017年推出的第一支和第二支基金的表现在全球同类型基金中均排在前四分之一。

2020年加入Openspace担任执行董事，领导该公司首支针对东南亚成长期科技投资基金OSV+的Jessica Huang Pouleur表示：“市场上还存在巨大的未开发潜力。东南亚的初创企业生态系统仍在继续发展，正在产生大量有吸引力的成长期投资机会。我们为成为该地区科技生态系统发展演变的一个重要贡献者感到自豪，我们将继续为强大的初创企业提供支持，参与他们的下一个增长阶段。”

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