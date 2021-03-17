项目规模达5亿里亚尔，是波斯尼亚史上最大的房地产项目。

沙特阿拉伯利雅得2021年3月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 沙特阿拉伯领先的房地产开发公司Dar Al Arkan在波斯尼亚斥资5亿里亚尔打造的豪华度假和住宅开发项目开始发售。 该项目提供了在欧洲中心地区一个安宁静谧之所拥有第二住宅的机会，而当地也正迅速成为投资和度假的首选目的地。



Sidra Dar Al Arkan project – Bosnia

包括基础设施和会所在内的项目现场工作将于今年夏天开始，计划在36个月内完成。有意向的买家将获邀选择首选位置，从一系列选项中选择他们的别墅房型。

占地50万平方米的这一开发项目定名为Sidra，意为“森林生活”。项目周围将有2万棵原生树木环绕，是波斯尼亚规模最大的单项房地产项目。项目位于巴尔干半岛最健康、最干净的地区之一，提供专为现代生活而设计的高规格封闭式别墅社区。

Dar Al Arkan 董事长Yousef Bin Abdullah Al Shalash表示：“我们很自豪地看到沙特本土品牌能够走向海外，有效地参与竞争，并推广沙特的知名度。在迪拜启动项目后，我们现在正在扩大到波斯尼亚。这是在一个非常理想的欧洲目的地购买顶级地产的绝佳机会。我们相信它将吸引波斯尼亚、沙特和国际投资者。我们很高兴在这个项目上与波斯尼亚当地建筑师、顾问和承包商合作。我们也对该国政府迅速授予启动该项目的许可证表示赞赏，这也表明了波斯尼亚吸引外国投资者的愿望。”

负责项目设计和执行的Real Engineering & Consulting公司的运营总监Emir Ferovic补充说：“波斯尼亚是一个集悠久历史、地中海气候和令人惊叹的自然环境于一身的文化目的地，与欧洲其他地区有着良好的交通连接。这个国家的知名度正在迅速提高，而这一开发项目为希望参与该国不断发展的豪华旅游和酒店行业的人士提供了理想的投资选择。”

他补充说：“对于希望在配备充足豪华设施与服务的私密封闭性社区中放松的人们来说，Sidra将是一个绝好的休憩胜地。”

开发项目将采用以本地建筑为灵感的当代风格别墅，并采用与壮美景色谐调融合的时尚内部设计。项目配套设施将包括会所、咖啡厅、超市、健身房、水疗中心、儿童游乐场和一家五星级精品酒店。

沙特公司在波斯尼亚启动首个度假及第二住宅项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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