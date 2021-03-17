携程：今年清明节出游或将达1亿人次 有望迎跨省出游高峰携程清明节_新浪科技_新浪网

新浪科技讯 3月17日晚间消息，随着国内疫情形势好转、疫苗加速推广，近期旅游业迎来快速回暖复苏。携程数据显示，截至2021年3月16日，通过携程平台预订清明节时期的景区门票的人次已经恢复至2019年同期水平。预订景区门票的人次与19年相比有10%左右的小幅增长。 携程研究院行业分析师方泽茜表示，受疫情影响，去年清明节国内旅游接待总人数同比减少六成多。今年的情形远远好于去年，从目前机票、度假酒店、租车自驾、景区门票、跨省跟团游等旅游产品的预订情况来看，清明节的出游人次有望恢复至2019年同期水平，预计今年清明节出游人次将达到1亿人次。全国中高风险地区清零、国内低风险地区凭绿码自由通行等利好消息进一步刺激了国人出游热情，清明假期有望迎来今年首个跨省出游小高峰。 五成以上游客报名周边近郊游 租车自驾增长超100% 携程数据显示，今年清明小长假五成以上游客报名周边游、短途近郊游。截至3月16日，通过携程平台预订景区门票的人次相比2019年增长10%。景区门票预订周期较短，预计在接下来的一两周内，门票预订将迎来增长爆发期。 出游主题方面，花园花海、动植物园、城市公园、主题乐园、水族馆、博物馆、古…