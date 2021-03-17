强化监管执法力度 打造安心放心消费环境-新闻频道-和讯网

中国消费者报报道 ( 林莉莉 记者 张文章 )2020年来，福建省厦门市思明区市场监管局坚持发展与安全两手抓两促进，以综合提升全社会商品质量为根本，以打造安心放心的消费环境为目标，持续推进社会共治，强化监管执法力度，全心全意为增强人民群众获得感、幸福感、安全感而努力。2021年1月，该局荣获全国市场监管系统抗击新冠肺炎疫情先进集体称号，成为福建全省市场监管系统唯一获此荣誉的区级单位。 严守一线，把住疫情防控安全门 防范食品药品安全风险。强化外卖平台防疫管理，通过推广“无接触安心送”、随餐配置“安心卡”以及食品安全封签，实现食品安全信息可追溯的安心配送模式;首创进口冷链食品“四个一”监管机制，对摸排出的527家经营主体的995个冻库(其中涉及189家经营主体293个进口冷链食品冷库)开展现场核查，逐一建立详细信息台账；全年组织食材快检15941批次，合格率99.9%；抽检药品、医疗器械和化妆品抽检160批次，依法立案处理2例不合格产品。落实《福建省餐饮服务从业人员佩戴口罩的规定》，开出全省首张“不戴口罩”罚单。 守住农贸市场阵地。督促市场开办单位落实主体责任，按规定进行全面消毒，督促经营…