律师说法：刷脸时代，消费者“人面不知何处去”？

从门禁到支付，人脸识别技术已经在我们的生活中得到了广泛的应用。然而，在给生活带来便利的同时，这一技术也让人们产生了成为“透明人”的担忧。由于人脸信息属于生物特征识别信息，具有不可更换性，一旦发生泄露，将会对受害者产生终身的影响。 人脸识别问题折射出的是数字时代效率与安全之间的固有矛盾，这一问题不仅困扰消费者，也困扰着政府管理者。对于如何平衡个人信息安全与数字经济发展的需求，不同的消费者、不同的管理者都可能会做出不同的选择。 国内：以城市为单元的“刷脸”规制 在过去的几年中，人脸识别技术在国内已得到广泛的应用，大到政府管理，小到餐饮娱乐，在各类生活场景下，都可以瞥见这一技术的存在。尤其是在疫情的影响下，“刷脸”因其无接触以及能够快速进行身份认证的特性，被采用于设备登录、门禁、支付转账、安检、健康码等多重情境。而在不远的未来，无人零售、无人餐厅、无人酒店等领域的发展，都离不开人脸识别技术的支持。 然而，层出不穷的“刷脸”要求也不可避免地引起了群众的抵触情绪。2019年，为更好地预防和打击犯罪，上海公安部门向市内所有小区推广门禁、电梯人脸识别系统，却被业主以影响隐私保护为由叫停。2020年，…