西藏力争2025年公路通车总里程突破12万公里

记者从2021年西藏交通运输工作会议上了解到，“十三五”期间，交通运输的快速发展为西藏打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会作出了突出贡献。“十四五”期间，西藏将继续加大交通建设力度，到2025年，力争全区公路通车总里程和高速公路通车里程分别突破12万公里和1300公里。 自治区交通运输厅党委副书记、厅长徐文强表示，今年，西藏交通运输部门将力争落实中央投资280亿元，完成交通运输固定资产投资200.85亿元，新增10个乡镇、66个建制村通畅，新增23个乡镇、175个建制村通客车。“十四五”期间，西藏交通运输建设项目计划安排总投资4498.7亿元，预计完成投资约1900亿元。到2025年，力争建成以拉萨为中心的3小时综合交通圈，基本构建形成“便捷顺畅、协同融合、公平共享、安全绿色、保障有力”的综合交通运输体系。 徐文强表示，“十四五”期间，西藏交通运输发展要以加快建设交通强国为统领，实施路网升级、安全稳定、改革创新、党建引领战略，推动行业高质量发展。2035年，西藏交通运输发展远景目标为补齐交通基础设施建设短板，基本建成覆盖广泛、服务高效、安全绿色、智能创新的交通运输网络，现代化的综合交通运输…