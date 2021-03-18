本月底这个徒步文化旅游节不容错过 赢比赛拿证书，游墨脱永久免景区门票

果果塘蛇形大拐弯。图由墨脱县文旅局提供 为丰富2021年林芝市第十九届桃花旅游文化节活动内容、增加活动新意，由中共墨脱县委员会和墨脱县人民政府主办的墨脱县徒步文化旅游节将于3月30日举行。旨在依托林芝市桃花旅游文化节的契机，进一步宣传墨脱县优美的自然环境、丰富的旅游资源、神秘的门珞文化，提升秘境墨脱的知名度和美誉度，推动墨脱“旅游+产业”深度融合。 记者了解到，此次活动以“穿越最后的秘境”为主题，活动时间为3月30日-3月31日。此次活动分为引导活动与主体活动。引导活动有墨脱旅游形象大使选拔赛，时间为3月4日至3月19日。此次选出的冠军将授予“墨脱旅游形象大使”荣誉称号并代表墨脱参加对外宣传活动。 主体活动有穿越四季邂逅杜鹃花和环雅江徒步两部分。其中穿越四季邂逅杜鹃花活动时间为3月30日，当日游客可以在工作人员引导下乘坐旅游观光车，沿途欣赏气候和自然垂直带不断变化的特色美景，欣赏墨脱原始丛林正值怒放的杜鹃花，并前往仁青崩景区踩线体验。环雅江徒步活动时间为3月31日8:00-13:30，当日全体参赛人员从墨脱县城起点出发，往德兴方向前进，途经德兴大桥、德兴村、鲁古吊桥、西莫河大桥，再返回…