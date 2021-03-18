李亚鹏成了老赖！这三位女明星的老公，也好不到哪里去_手机网易网

李亚鹏成了老赖！这三位女明星的老公，也好不到哪里去 2021-03-18 09:36:36 金牌娱乐 男人，尤其是曾经辉煌过的男人，很容易沉浸在过去的小成功里，自我蒙蔽 李亚鹏就是其中典型的代表，他前后宣布过两次退出娱乐圈，随后进入商圈 感觉李亚鹏很看不起演艺圈，觉得搞投资做商人很高大上么，结果后来生意失败成了老赖 投资也不好好搞实际的东西，净是些噱头和表面功夫，不失败都难 李亚鹏当明星可能做的不错。但做生意就没什么生意头脑，跑去丽江搞房地产不是吃饱撑的，去丽江也就是去旅游，就算要休息放松一段时间，撑死几个月了，谁会真为了这个买套房吗。他在演艺圈还算有人脉的，要不是一些艺人朋友帮衬买了些房子放那不住，他还撑不了这么久。 除了李亚鹏之外，大s的老公汪小菲， 刘涛 的老公王珂，小s的老公许雅钧也是如此 汪小菲现在在忙些什么很多人根本不清楚，其实主要的也就两个 在台北有个S-hotel 旅馆，现在是半死不活，回到北京开了个新口味的川菜，但主要是他的老妈在帮忙打理 除此之外，就是在家带孩子了。 而有关汪小菲的新闻，很多都是和老婆大s有关，什么女方变卖豪宅救夫之类的。总之汪小菲现在的确是在吃大s…