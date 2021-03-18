早评：两市高开 沪指涨0.12% 旅游、有色板块领涨_手机网易网

早评：两市高开 沪指涨0.12% 旅游、有色板块领涨 2021-03-18 09:27:50 网易财经 网易财经3月18日讯 两市小幅高开，沪指涨0.12%，深成指涨0.30%，创业板指涨0.49%。盘面上，旅游、有色板块领涨，煤炭、物流板块回落。 山西证券指出，市场方面，周三两市成交量再度收缩，深市表现较强，沪深300指数已走出横盘震荡走势。深市和创业板盈利预期结束小幅下降走势，呈现稳定态势，相关指数未来或将呈现横盘震荡走势，构筑平台。以北向资金为首的交易资金对于深市的抄底行为仍在持续，短期市场的恐慌情绪减弱，市场有望维持震荡走势，波动率将继续下降，建议投资者适当关注基本面良好，拥有中长期逻辑，受前期情绪影响导致超跌的板块和标的。 板块方面，建议中短期继续关注休闲服务和交通运输板块。另外，除稳健配置银行、保险品种外，近期可适当关注证券板块反弹机会。最后，等待估值消化，指数企稳，可以考虑逢低介入中长期高增长预期的消费、科技、医药、新能源等板块优质标的。 中原证券指出，周三A股市场先抑后扬、小幅震荡整理。全天农牧饲渔、航天军工以及家电等防御板块领涨大盘，市场整体观望气氛较重，沪指继续围绕…