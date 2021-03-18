携程：今年清明节出游人次有望恢复至2019年同期水平

随着国内疫情形势好转、疫苗加速推广，近期旅游业迎来快速回暖。最新通知显示，从3月16日零时起，低风险地区人员可凭健康码“绿码”在全国区域内自由通行，无需核酸检测阴性证明。重磅利好消息刺激了清明节蠢蠢欲动的出游人群，压抑已久的旅游需求将得以快速释放。携程数据显示，截至2021年3月16日，通过携程平台预订清明节时期的景区门票的人次已经恢复至2019年同期水平。预订景区门票的人次与2019年相比有10%左右的小幅增长。 携程研究院行业分析师方泽茜表示，受疫情影响，去年清明节国内旅游接待总人数同比减少六成多。今年的情形远远好于去年，从目前机票、度假酒店、租车自驾、景区门票、跨省跟团游等旅游产品的预订情况来看，清明节的出游人次有望恢复至2019年同期水平，预计今年清明节出游人次将达到1亿人次。春节过后随着赏花踏青的热潮，旅游市场已经迎来了一批尝鲜踏春的出游人群，周边游和跨省游回暖形势明显。全国中高风险地区清零、国内低风险地区凭绿码自由通行等利好消息进一步刺激了国人出游热情，清明假期有望迎来今年首个跨省出游小高峰。 从当前的旅游报名情况来看，今年清明节旅游以周边短途自驾为主，中长线和长线跨省游增…