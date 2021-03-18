小流域治理显真章——”旅游+产业“双擎驱动 九江新闻网

九江新闻网讯 江西省武宁县罗坪镇长水村，位居九岭山脉中段武宁岩向北延伸的一支分脉之中，全村被群山环绕、空气清新、溪水潺潺 令人心旷神怡!该村区域面积84平方公里，其中耕地面积1380亩，山林面积12.4万亩，森林履盖率达93.7%，是一个典型的林区村。全村辖7个村民小组，共618户2269人。 2018年，武宁县水利局开始实施长水生态清洁小流域治理工作，于2019年4月完工。据介绍，治理水土流失10平方公里，实施了河道生态护岸、植物缓冲带、生态浮岛、拦沙堰、生态经果林、滨河游步道、人工湿地污水处理、垃圾处理回收站等工程，累计完成投资406.69万元，获得显著成效。 武宁县罗坪镇长水村党支部书记肖光成:这里是修河源头——长水源，在2018年以前，村里洪水泛滥，造成了水土流失，给罗坪镇带来不可估量的损失，2018年通过(武宁县)水利部门争取的项目，建设了水保工程，(现在)我们长水村山更青了，水更绿了。 与此同时，武宁县水利局积极争取多方投入，将水土流失与产业开发、结构调整、生态旅游、巩固脱贫成果相结合，增强“造血”功能，改善了小流域的基础设施和人居环境，每年吸引游客约10万人次前来采摘、…