七夕会·旅游｜青海湖畔_名栏_新民网

您现在的位置：首页 > 夜光杯 > 名栏 > 正文 七夕会·旅游｜青海湖畔 来源：新民晚报 作者：李文 编辑：钱卫 2021-03-18 17:29 | 怀着崇敬和期盼走进青海湖，那些洒落周边的历史遗留和文化传承承载着多年的向往。 青海湖周边洒落了无数的历史遗留和文化传承，更承载着多年的向往，那里有蓝天、白云、雪山、草原、湖水，也有寺庙佛塔、人文传奇，更有我国第一颗原子弹、第一颗氢弹的诞生地。怀着崇敬和期盼走进了青海湖。 金银滩草原是一个承载了许多梦想和故事的地方。王洛滨的一曲《在那遥远的地方》，不知勾起了多少人对这里的向往。这里盛产鞭麻而出名，鞭麻花分黄白两色盛开，黄色像金、白色如银，“金银滩”的美名由此而来。我们来到的时候正是金银滩最美的季节，鲜花遍野，祝酒歌此起彼伏，奶茶香味弥漫四野。在途经海晏县银滩乡一个牧民集聚点时，正逢他们在举行赛马活动，广播声、马蹄声喧嚣尘上，赛马场上尘土飞扬。场边和场中央支着各式帐篷、毡房，汽车、摩托车停满四周，远处的草原上散落着点点的敖包和牛羊，欢聚的人们换上了各式民族盛装，有的席地而坐，品着酥油茶拉家常；有的牵着心爱的马匹在草地上溜达或喂食；而大部分…