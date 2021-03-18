TUV莱茵与重庆工程职院签署合作协议，启动中德产教融合4.0项目

重庆2021年3月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，德国莱茵TUV大中华区（简称“TUV莱茵”）与重庆工程职业技术学院（简称“重庆工程职院”）签署合作协议并正式启动“中德产教融合4.0项目”，TUV莱茵授权的智能制造培训考试中心与工业机器人培训考试中心，以及“机电一体化”专业建设认证项目将落户重庆工程职院。

TUV莱茵大中华区莱茵学院与生命关怀总经理陈俊东与重庆工程职院校长张进代表双方签约，TUV莱茵学院与生命关怀全球职业教育发展部高级经理Carlo Humberg、中国教育国际交流协会副主任何培通过视频连线现场。重庆市教育委员会国际合作与交流处副处长黄蔷以及多位项目负责人出席了签约仪式。

TUV莱茵与重庆工程职院将联合中国教育国际交流协会打造“中国特色高水平高职院校和高水平高职专业建设”（“双高计划”）服务基地。同时，在重庆市教委的支持下，建成TUV莱茵授权的智能制造与工业机器人两个培训考试中心，并开展“机电一体化”专业建设认证。

重庆工程职院校长张进在交流会上表示：“中德产教融合4.0项目作为我校十四五规划开局的第一个国际合作项目，将进一步提升我校的国际化办学能力及产教融合水平。项目顺应重庆智慧重镇、智造名城的发展方向，契合重庆市大数据智能化引领创新驱动的发展战略，将深度服务重庆及西南地区装备制造产业的智能化升级，助力‘双高计划’的实施。”

中国教育国际交流协会副主任何培表示，TUV莱茵授权培训考试中心投入运行后，除了为中西部地区职业院校教师、学生及企业提供相关培训和人员能力认证，还将在重庆工程职院的双高专业建设、双师团队建设以及毕业生未来赴德国企业就业等方面提供有力支持。

TUV莱茵大中华区莱茵学院与生命关怀总经理陈俊东表示，TUV莱茵学院对标德国双元制，将对学校 “机电一体化”专业建设进行符合性评估，开展机器人及智能制造培训考试中心认证，同时在认证过程中收集各个学校的最佳实践案例，形成更符合中国国情的考核标准，并以此为范例在全国推广。

TUV莱茵学院与生命关怀全球职业教育发展部高级经理Carlo Humberg补充道，TUV莱茵学院将依托德国本土职业教育资源，持续创新，全力支持重庆工程职院的双元制项目建设。

会议最后，重庆市教育委员会国际合作与交流处副处长黄蔷表示，重庆市教委将大力支持项目的发展和推进。她希望学校与TUV莱茵通过创新合作模式，借助“线上+线下”、“学校+企业”、“中国+德国”等教学方式，加强师资队伍建设，提升人才培养质量，服务智能制造产业升级，持续丰富合作内容。

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