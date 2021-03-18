上海2021年3月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月16日，备受瞩目的《2021中国房地产TOP500测评成果发布会》在上海中心举行。大会以“远见·共赢”为主题，发布了2020中国房地产开发企业综合实力500强及其首选供应商服务商品牌，乐橙凭借实力再次跻身“首选安装设备类品牌·智能门锁类”前十强。

中国房地产开发企业500强测评成果活动，被誉为房地产及产业链领域的“奥斯卡”，是中国最权威、影响力最广的行业测评活动之一。这已经是乐橙第二次荣获该表彰，这份荣誉对乐橙在房地产领域的贡献做了充分的认可。在智能锁领域，乐橙一直走在技术创新的前沿。2016年，乐橙就已经推出视频锁系列，以视觉技术搭载智能开门，实现安全与便捷的结合。随后，乐橙又推出人脸识别锁系列，同样是基于视觉技术，以视觉AI算法实现人脸精准识别。

乐橙一直以来都为房地产市场提供卓越的产品与服务，受到了碧桂园、恒大、旭辉、金茂、滨江、时代和金地等TOP30房地产开发商的认可。作为覆盖千万家庭的家居品牌，乐橙始终秉承技术创新的产品研发理念，为用户提供更加安全、便捷、高效的产品。

以乐橙V8视频锁为例，它采用高性能红外活体指纹技术，指纹读头暗藏黑科技，能够精准识别，有效防假，真正做到安全与便捷的有效结合，与注重居住品质的中高端楼盘不谋不合。

乐橙K6i人脸锁作为2020年重磅新品，采用3D结构光人脸识别技术，通过人脸即可实现门户开锁。对于老人、小孩等智能锁用户，经常会遇到因为指纹纹理较浅而无法识别的困扰。而乐橙K6i的人脸识别技术能够有效解决这个问题，并且能够做到刷脸秒开，给用户更好的解锁体验。

在未来，乐橙会秉承初心，继续前行，为更加美好的现代智能化生活注入动力！

奖项 — 乐橙连续两年获房地产首选供应商前十强 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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