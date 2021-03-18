东莞2021年3月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 整个3月，都因为展会而热闹非凡。绝大多数的家具人将第一站设定在了东莞，去厚街看名家具展，已经成为了每年必做的一件事。成立22年、已成功创办了44届的名家具展，所带来的能量早已不局限于泛家居圈，而是立足中国、影响世界，关乎民生的一个存在。

从凭借一展之力，撬动整个东莞家具产业，影响粤港澳大湾区家居生态，再到如今被广为人知的世界三大家具展之一，22年来，名家具始终在扮演着一个关键的引导角色，带领企业的发展、引领产业的走向，主导消费的趋势。



Held biannually, the 43rd/44th Dongguan 3F in August 2020 attracted 152,811 visitors over five days.

1500+大牌云集 引领品牌进入良性竞争的未来

在大洗牌大整合时代来临之际，品牌战略成为产业高速发展的引擎。但是现阶段，我国家居行业品牌发展存在三大困境：

品牌建设的专业度跟不上家居行业的发展速度； 家居品牌的集中度配不上家居行业的总体规模； 品牌效应的产出比不上品牌推广的投入度。

名家具展素有“造星平台”之称，打造并输送了中国80%的家具品牌，无数的行业明星从这里走向全国，直至世界舞台。

在3月15日开幕的第45届名家具展上，有超过1500家品牌强势归来，集聚全球高优品牌，老牌悍将、新进品牌、创新设计、全屋定制、单品类王牌……各个领域的明星品牌齐聚一堂，以超强品牌集群，引领全球家具发展前沿。

为何名家具展能打造、输送、云集如此多的大牌？美式轻奢家具品牌“卡缤carbine”总经理邓新认为，名家具展十分重视挖掘优秀的企业，总能站在行业发展趋势上，敏锐地抓住行业亮点，帮助企业在这里获得最大的支持、最多的资源。

因此，每年，名家具展都是企业大推新品牌的首要阵地，在今年，同样会有众多新品牌、新业态和新系列呈现，比如慕容沙发针对中高端、95后新族群、传统文化和木文化打造的三大系列，城市之窗重磅打造的“易式形态”新品系、“拎包设计美学馆”新模式、“第五代产品空间包装”新包装等。而借助名家具展的平台，各大品牌可以更好地挖掘市场需要，聚合力量，搭建更多内外部桥梁和平台，从商业空间形态、运营模式、整体定制、品牌效应等多方面为品牌赋能，助力行业形成良好的品牌生态发展。

值得一提的是，今年，名家具展、东莞名家具俱乐部和东莞质检中心达成了战略合作，共同推出“国际名家具星级评价”。在3月15日第45届名家具展开幕首日，在1号馆二层设计论坛区举办“品质的力量”2021年东莞品质制造高峰论坛暨国际名家具星级评价授牌仪式，现场围绕“中国需要什么样的品质标准”、“哪些企业符合星级评价的标准”，“家居行业离‘多且强、广而精’还有多远”等话题进行了深入探讨。

“高端定制+整装集成” 新业态、新模式引领下一个风口

这一两年，随着定制家居企业营收下滑，业内不少人都发出感慨：“大众定制市场已经趋于饱和”，面对增长天花板，高端定制的出现，开辟了一个新的战场，直接影响着定制家居行业的走向。

在高定大热之际，全屋定制、整装定制自然不甘人后，衍生出了更多的新业态、新模式，在第45届名家具展上，顾家、慕思、楷模、台升、华辉、Ashley、CBD、运时通、博领、斯可馨、巴夏、A家等众多头部品牌纷纷带来整体家居空间展示，更有行业领先的大家居全新生态即将登场，还有全屋整装馆、全案设计观等创新业态首秀落地，富兰帝斯、斐樾、那库、卡翡亚、天物、森盛等品牌全新登场。

是你来我往的火花四溅，还是站上风口的全新赛道？大家一起期待。

第45届名家具展 新变化将影响整个行业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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