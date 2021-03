第45届名家具展 新变化将影响整个行业

东莞2021年3月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 整个3月,都因为展会而热闹非凡。绝大多数的家具人将第一站设定在了东莞,去厚街看名家具展,已经成为了每年必做的一件事。成立22年、已成功创办了44届的名家具展,所带来的能量早已不局限于泛家居圈,而是立足中国、影响世界,关乎民生的一个存在。

从凭借一展之力,撬动整个东莞家具产业,影响粤港澳大湾区家居生态,再到如今被广为人知的世界三大家具展之一,22年来,名家具始终在扮演着一个关键的引导角色,带领企业的发展、引领产业的走向,主导消费的趋势。



Held biannually, the 43rd/44th Dongguan 3F in August 2020 attracted 152,811 visitors over five days.