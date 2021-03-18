北京2021年3月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美国管理会计师协会（IMA）此前诚邀中央财经大学会计学院党委书记、中国管理会计研究与发展中心主任刘俊勇教授撰写《成本与管理会计》一书。近日，该书作为高等学校经济管理类主干课程教材由人民大学出版社正式出版发行。

管理会计引入中国已有近40多年的历史，本书在继承国内外已有管理会计教材优秀成果的基础上，反映了国内外管理会计理论和实践的最新发展。据该书作者刘俊勇教授介绍，本书内容与时俱进，突显了传统与现代相结合、国际经验和国内实践相结合的特点，具体体现在：

内容新颖,理念领先。相对于传统的管理会计教材, 本书不仅包含了当代中国管理会计领域近年来的新发展, 如战略地图、平衡计分卡、作业成本法、经济增加值、业绩评价与激励机制等内容，而且也包含了美国注册管理会计师 (CMA)考试大纲中有关管理会计的主要知识点。 体系完整,结构合理。本书的基本内容包括:(1) 成本会计, 包括成本概念和分类、分批法、分步法、间接成本分配、联合成本分配、废品、返工和废料核算、变动成本法和作业成本法;(2) 决策与计划会计, 主要包括战略规划、本量利分析、短期经营决策分析、长期投资决策和全面预算管理;(3) 管理控制与业绩评价会计, 主要包括战略执行、平衡计分卡与责任会计、标准成本、弹性预算与差异分析。 深入浅出,便于教学。产生于工业时代的管理会计体系运用较深奥的数学模型,反映工业时代重视实物资产和金融资产的特点,这体现在本量利分析、变动成本法、决策分析等内容上。进入信息时代,管理会计所面临的环境发生了很大的变化,比如关注战略执行、团队学习和以人为本,因此本书增加了战略地图平衡计分卡、长期投资决策事后审计、全面预算管理的副作用、业绩评价和激励机制等内容。在安排相关章节时,遵循由浅入深、循序渐进的原则,便于读者自学和教师讲授。教师也可以根据教学需要灵活安排章节顺序。

作者简介：

刘俊勇中央财经大学会计学院党委书记、中国管理会计研究与发展中心执行主任，教授、博士生导师，IMA学术顾问委员会。研究方向：战略执行、管理会计和行动学习。

在《会计研究》《管理世界》等期刊发表论文50余篇，主持国家社科基金项目、省部级以及企业横向课题等20余项，译著有《平衡计分卡》《战略地图》《成本与效益》《七个战略问题》《业绩评价与控制系统》等，编著有《公司业绩评价与激励机制》《全面预算管理——战略的观点》《精细化成本管理》《管理会计》等，为多家企业提供培训和行动学习服务。

曾荣获中央财经大学MPAcc最受欢迎教师奖、MBA最受欢迎教师奖，全国MPAcc优秀教学案例奖，全国MBA优秀教学案例奖，北京市高等学校教学名师，两次获得国家级教学成果奖。

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IMA《成本与管理会计》教材正式出版 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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