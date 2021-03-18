FILA KIDSX携手PEPE SHIMADA打造童趣新品

奇思“喵”想，与“喵”同萌

福建厦门2021年3月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，FILA KIDS携手日本猫咪插画师PePe Shimada创造联名系列新品，通过治愈力的笔触，创作描绘了一个悠然有趣的猫咪世界，展开了一场美妙的相遇。



FILA KIDS X PePe Shimada联名系列

PePe Shimada先生是一位来自日本的画家、诗人和旅行家，他长期以来将人类的各种行为拟到动物身上进行绘画创作。在艺术家PePe Shimada 的世界里，每个人心里都住着猫的灵魂，猫咪教会了他生活的快乐和意义，无论是大人还是小孩内心都有猫咪的影子，时而优雅高贵，时而闲适慵懒。插画中以猫咪的生活作为设计灵感，进行艺术跨界，并精心甄选世界各地卓越面料，汲取FILA KIDS在时尚运动场景的经典优雅设计，推出了最新季的服装联名款系列新品，用图案和色彩讲故事。艺术家为FILA KIDS创作猫咪形象FiFi & LaLa的到来唤醒了每个人的奇思喵想，让人们在穿上新品服饰的同时,能够激发更多的奇思“喵”想与艺术童真。



PePe Shimada为FILA KIDS创作猫咪形象FiFi & LaLa

本季FILA KIDS与PePe Shimada联名系列将插画中的猫咪形象与服饰碰撞在一起，以简单的绿、白、紫、粉色进行融合，辅以具有插画独特特色的图案设计，以新的色彩风潮激发人们的奇思“喵”想与纯真活力，赋予了人们更多的艺术气息。本次联名系列以猫咪的形象展开系列创作，以极具艺术气息的丙烯油画风格打造出活力年轻，传达寻常生活场景里蕴藏的无限生机与美好。FILA KIDS本季联名款系列新品精心臻选了舒适独特的BCI双面布，保型性好，挺阔有型，面料外观细腻，上身舒适，不易起皱易打理。贴心考虑到细微的每一处，用心为人们打造功能性与时尚性兼备的夏季舒适短袖T恤。



FILA KIDS X PePe Shimada联名系列

FILA倾情推出PePe Shimada联名系列亲子款短袖T恤， 通过童趣美学打造FILA KIDS专属意式优雅，将童趣画风和萌趣猫咪展现在产品上，让每一位爸爸妈妈都可以陪着小朋友一起玩耍，一起运动，提升亲子互动，感受陪伴式成长，一起寻找童真世界。

“猫系母女”包文婧包饺子拍摄《OK!精彩宝贝》杂志活力十足的春日大片，包文婧不只是一位甜美辣妈，也能轻松和饺子在一起玩耍。FILA KIDS X Pepe Shimada深受时尚圈的喜爱，时尚主播Linda也带着混血双胞胎儿子拍摄了大片，在悠然澄澈的美好世界释放他们的奇思“喵”想。



时尚主播Linda和她的双胞胎宝宝

目前 FILA KIDS Pepe Shimada系列已于 FILA KIDS 门店、 FILA 官方商城、FILA 童装天猫旗舰店、FILA 童装京东旗舰店火热开售。更多信息敬请关注 fila.cn 与 FILA KIDS 官方微博 @FILA_KIDS、FILA KIDS 品牌官方微信及 FILASALON 会员官方微信。

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