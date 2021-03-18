通过首只基金投资9800万新元

投资五家公司，在普惠金融、农业、环境和健康方面产生积极影响

ABC World Asia在其首只4.05亿新元基金投资后的第一年发布影响力报告；

多元化投资组合致力于应对紧迫的全球性挑战，现已覆盖新加坡、中国、印度、越南和澳大利亚的创新公司；

投资方案旨在对社会或环境产生重大、积极的影响，同时为投资者提供具有吸引力的风险调整回报率。

新加坡2021年3月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 致力于在亚洲进行影响力投资的私募股权基金ABC World Asia（简称“ABC World”）今天发布了其首份影响力报告，详细介绍了该基金在整个2020年的投资活动及其投资组合公司的影响力表现。2020年，该基金共向五家公司投资了9800万新元，帮助他们应对气候、普惠金融、医疗保健和可持续农业等方面的挑战。



专注于亚洲影响力投资的私募股权基金ABC World Asia发布其首份影响力报告《亚洲影响力之旅》，详细介绍了其投资活动，以及投资组合公司在第一年的影响力表现。可通过访问www.abcworld.com.sg/impactreport2020 下载此报告。

这份2020年《亚洲影响力之旅》(Journey to Impact in Asia)报告可通过以下网址下载：www.abcworld.com.sg/impactreport2020。除了分享ABC World的投资组合的亮点之外，该报告还阐述了ABC World的影响力评估框架。该报告包含四家投资组合公司的案例研究，简要介绍了每家公司为帮助应对全球性挑战而提供的解决方案。

ABC World创始人兼首席执行官David Heng表示：“我们通过这份报告以及未来会发布的同类报告，分享我们的经验教训，希望鼓励在亚洲影响力投资方面进行更多的交流。借助影响力投资，资本和企业能够在全球范围内推动积极的变革。该报告是我们开启影响力之旅的第一步，我们希望与利益相关方共同成长，帮助创造一个更加美好的世界。”

影响力投资带来积极改变

2020年，ABC World 对200多次投资机会进行了评估，并通过其首只4.05亿新元的基金，在亚太地区投资了5家企业，投资金额达9800万新元。

气候解决方案

作为一家总部位于新加坡的太阳能企业，星生集团(Sunseap Group)通过帮助亚洲企业从排放密集型能源向清洁能源转型，帮助他们应对“去碳化”方面的挑战。

v2food是一家澳大利亚植物肉生产商，通过使用从豆类中提取的蛋白质来生产植物肉。其产品有助于加快消费者向以植物为主的饮食结构的转变。

这也又有助于减少畜牧业对环境的不利影响，如温室气体排放、土地退化、水资源短缺和生物多样性丧失。

这些公司对环境产生了积极影响，2020年共减少了约110万吨的二氧化碳排放。

普惠金融和数字包容性

中和农信为中国农村人口提供金融服务。2020年，超过46万个人和微型企业通过中和农信获得了信贷和金融服务。该公司正在通过数字技术进一步推动普惠金融，并为家庭和微型企业提供信贷和金融服务，帮助减少贫困人口和促进经济发展。

改善健康和教育

Kim Dental为越南各社区提供重要的牙科服务。2020年，该公司为超过12.9万人提供了口腔健康治疗与预防服务。尽管口腔卫生是基础医疗卫生服务的重要组成部分，但在很多发展中国家，口腔卫生往往会被忽视，依然是一个严重的公共卫生问题。该公司提供大量的口腔健康解决方案，以满足越南各地缺医少药的人群，以及新兴中产阶级的需求。

可持续食品与农业

总部位于印度的农业技术平台CropIn帮助小农户获得安全、可持续的生计来源。2020年，全球有超过150万小农户获得了该平台的定制化农业建议和信息。其农场管理解决方案不仅有助于提升农业供应链的效率，还可提高小农户的生产力，其中很多农户的日收入不到2美元。

David说：“我们对亚洲影响力投资的前景持乐观态度，期待利用我们的财力、人力和智力资源，帮助该地区的更多企业成长为目标导向型企业。”

ABC World Asia发布首份影响力报告 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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