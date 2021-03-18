公司因制造应对新冠肺炎的防护口罩和呼吸机项目，以及促进卓越制造的仿真技术而获此殊荣

上海2021年3月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近期，伟创力（纳斯达克股票代码：FLEX）宣布，公司凭借在合作创新、卓越运营、企业整合与技术方面的出色成就荣获由美国制造商协会赞助的三项制造业领导奖。

在合作创新版块，伟创力因快速而高效地在全球10个驻地设置12条生产线生产保护员工安全的口罩的能力而获此殊荣。伟创力通过一个由专家、供应商、销售商和员工组成的协同网络，快速创建每周生产150万个口罩所需的基础设施和相关流程。在2020年底前，伟创力已为员工及其所在社区生产了超过6200万个口罩。

在卓越运营版块，伟创力因生产呼吸机以填补新冠疫情引发的全球呼吸机短缺的项目而获此殊荣。伟创力仅在六周内就交付了首批可供患者使用的呼吸机，并在2020年4月至12月期间制造超过5万台呼吸机，这一成就让伟创力成为世界上最大的非专属呼吸机制造商之一 — 虽然拥有丰富的医疗产品经验，但伟创力在疫情爆发之前从未生产过一台呼吸机。

在企业整合与技术版块，伟创力因使用仿真技术而得奖，它创建了现有工厂的数字孪生版本，以便优化II类糖尿病产品的制造流程。这个项目通过实施仿真技术，在运营、技术和项目管理领域获得了多项收益。

伟创力执行副总裁Paul Baldassari表示：“伟创力员工极具才华、韧性，并且十分敬业。当我们在全球成千上万名员工齐心协力地完成这些获得认可的项目时，就能够产生不可思议的结果。我们十分感谢美国制造商协会对伟创力的认可，以及对这些项目的关注。”

关于伟创力

伟创力是众多企业首选的制造合作伙伴，致力于为客户设计和制造让世界变得更美好的多元产品。通过遍布全球30个国家的人才团队，以及我们可靠和可持续的运营管理，伟创力为各个行业和终端市场提供创新技术、供应链和制造解决方案。

伟创力荣膺多项2021年制造业领导奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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