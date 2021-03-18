甘孜稻城：做好“+旅游”文章 打造立体生态产业格局

甘孜州稻城作为四川旅游名片之一，在继成功创建天府旅游名县之后，2020年底，稻城亚丁景区成为国家5A级景区。 据了解，2020年以来，为贯彻落实四川省文化和旅游发展大会精神，稻城县以创建A级景区等品牌为抓手，以“补短板、重生态、树样板、创5A级、做龙头”为总体要求，加快建设景区软硬件。同时，桑堆河谷-红草地景区成功创建为4A级旅游景区。借助“稻城印象”文化旅游品牌、“户外天堂”山地旅游品牌、中科院高海拔宇宙线观测站等，深度实施“文化+旅游、体育+旅游、农牧+旅游、科技+旅游”战略，推进文旅产业恢复性增长和可持续发展。 截至2020年底，亚丁机场通航城市达成都、泸州、重庆、杭州、西安、珠海、广州、厦门、昆明、康定等地，自通航以来旅客吞吐量1431368人次，保障航班架次15137架次。 据介绍，2014年以来，稻城县依托得天独厚的旅游资源，把发展全域旅游作为拔穷根、治穷病的最好药方，在“+旅游”上做文章，百姓腰包逐渐鼓了起来，截至2019年底，全县接待游客突破350万人次，旅游业对稻城GDP贡献率超过52%、对农村居民人均可支配收入贡献率超过64%、对税收贡献率超过73%。稻城县贫困人口…