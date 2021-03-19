这里上榜2021世界最佳旅行目的地 疫后度假优选度假旅行哥斯达黎加_新浪时尚_新浪网

原标题：3月起免签，上榜2021世界最佳旅行目的地，疫后度假首选！ 作者：Feekr旅行 天气一暖，好消息随之而来。最近的新闻中关于出入境、国际旅行健康证明的消息越来越多。相信看了这些新闻，大家的心也越飞越远。 今天小璞就要给大家安利一个3月起免签的度假天堂—— 哥斯达黎加 。 它不仅是《Lonely Planet》选出的 2021年世界最佳旅行目的地之一 ，最近哥斯达黎加旅游局宣布，从今年3月1日起，来自北京和上海两个城市的中国游客无需签证即可入境。 来自北京和上海的中国游客无需办理签证，只需要通过任意一家经注册的哥斯达黎加旅行社购买旅游套餐，入境申请将在72小时内得到确认。 消息来源：中华人民共和国商务部 自然风光美得不像话，同时也拥有众多你们最爱的 顶奢度假酒店 ，先来一次云游，说不定哪一天就能去了呢？ “COSTA RICA”在西班牙语中意为“富饶的海岸”，这个位于拉丁美洲的国家，曾被《New Economics Foundation（NEF）》列为全世界幸福指数第一的国家，也有“ 中美洲的瑞士