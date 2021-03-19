餐饮、旅游、会展行业受疫情影响大的，这些政策红利别错过_新闻频道_央视网(cctv.com)

来源： 中国新闻网 | 2021年03月19日 13:28 中国新闻网 | 2021年03月19日 13:28 原标题：餐饮、旅游、会展行业受疫情影响大的，这些政策红利别错过 正在加载 中新网北京3月19日电(记者 杜燕) 近年来，以外卖餐饮为代表的新经济形式呈现井喷态势，尤其疫情期间网络订餐需求量持续上升，但餐饮线上商户反映网络订餐平台抽成高、回款慢挤占了商户的生存空间。针对这样的现象，北京出手了。 19日，北京18家部门共同研究制定的《关于支持中小微企业和个体工商户做好常态化疫情防控加快恢复发展的若干措施》(以下简称《若干措施》)正式公布。《若干措施》突出细分行业精准精细帮扶，新增对餐饮、旅游、会展等劳动密集型行业和人员密切接触的生活性服务业企业的新政策，以实现“精准定位、靶向施策”，让政策红利直达最需要扶持的市场主体。 外卖平台对商家抽成佣金一般在20%左右，甚至高达26%左右。外卖平台服务费过高、平台一两家独大等问题，使得很多餐饮企业面临“赔本赚吆喝”，一定程度上影响了餐饮业的持续健康发展。 在今年全国两会期间，全国工商联在提案中建议，国家反垄断执法机构依法加强外卖平台监管，做…