“雪域江南”以花为媒期四方宾客

中国西藏网讯 皑皑白雪、云絮缠绕的南迦巴瓦峰脚下，林木葱茏、飞花碎玉的尼洋河畔，一场关于桃花的浪漫花事即将讲述。3月18日，“2021桃花依旧——相约中国‘醉’美春天”西藏自治区林芝市第十九届桃花旅游文化节推介会在拉萨市举行，“雪域江南”正花开成片、洋洋洒洒期待四方宾客前来观赏。 图为林芝市第十九届桃花旅游文化节推介会现场 摄影：王媛媛 图为林芝市雅鲁藏布大峡谷景区里盛开的桃花 摄影：王媛媛 图为林芝市波密县盛开的桃花 据悉，第十九届林芝桃花旅游文化节将于3月27日在林芝市嘎拉桃花村开幕。届时将举办林芝市旅游形象大使暨第六届“桃花仙子”选拔活动、“寻访桃源”民俗体育系列活动、工布雪域梦幻桃花音乐节系列活动、雪域桃花音乐节、“桃花美食节暨来自林芝的礼物特色产品展销”活动、“璀璨星空”观星活动、醉美林芝烟花大赏等10余项主、分会场活动。 在推介会现场，林芝市旅发局、巴宜区文旅局、米林县文旅局、波密县文旅局、鲁朗景区管委会以及西藏旅游股份有限公司一一上台介绍桃花节期间的赏花路线以及当地旅游文化资源。 林芝市除墨脱县以外，其余6县区均有桃花可观赏。其中波密桃花沟、雅鲁藏布大峡谷景区等地因桃花雪…