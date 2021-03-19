丹纳赫中国首个乐城先行先试应用成功落地

麦默通锐妍全球首例手术在博鳌乐城成功开展

海南博鳌2021年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月19日，丹纳赫集团旗下运营公司麦默通发布其第四代新品 — “麦默通锐妍”双向真空辅助乳房旋切系统，并于3月18日在海南博鳌乐城成功开展全球首例手术。这是丹纳赫中国首款应用博鳌乐城先行先试政策落地的产品，也是博鳌乐城自成立以来首个落地先行区的全球首例手术。

同时，麦默通、GE医疗与博鳌一龄三方签署战略合作协议，围绕精准影像技术辅助下的乳腺肿瘤诊断及治疗方案开展合作，让国际领先的先进技术更快速和精准地帮助中国患者。麦默通亦同步在博鳌一龄生命养护中心建立“乳腺微创手术示范基地”。



麦默通锐妍全球首例手术在博鳌乐城成功开展

博鳌乐城先行区管理局局长顾刚，海南省药监局副局长黎运达，海南省卫健委健康产业与对外合作局三级调研员王斌，博鳌乐城先行区管理局副局长刘哲峰，博鳌乐城先行区管理局副局长符祝，博鳌一龄集团执行总裁刘威甫，海南省人民医院院长姜鸿彦，丹纳赫集团大中华区总裁兼诊断平台中国区总裁彭阳，GE医疗中国副总裁、非公事业部总经理戴红东，麦默通中国区总经理钱忠军，国药控股海南有限公司总经理杨少林等众多嘉宾及专家出席了此次发布会暨签约仪式。

得益于博鳌“先行先试”红利 麦默通锐妍全球首例手术成功开展

Mammotome Revolve EX“麦默通锐妍”双向真空辅助乳房旋切系统是麦默通推出的第四代旋切产品，其设计与研发基于全球近1000名微创旋切用户的应用反馈，是麦默通在丹纳赫旗下启动的第一个研发项目，也是迄今丹纳赫为麦默通投资最大的研发项目。得益于海南博鳌乐城 “先行先试”的前沿政策，“麦默通锐妍”全球首例手术由海南省人民医院医生操刀，在博鳌一龄生命养护中心顺利完成。

博鳌乐城管理局局长顾刚表示：“此次麦默通锐妍的首例手术是乐城先行区落地的第一个全球首例应用。每一个全国首例、全球首例都是乐城向实现‘三同步’而迈出的坚实一步。未来还会有更多项目落地乐城，常态化地为中国患者提供诊疗服务，并吸引更多境外患者来到乐城，推动中国药械制度的改革与发展。”

博鳌一龄集团执行总裁刘威甫表示，博鳌一龄生命品质改善中心将充分利用先行区的政策优势，引进更多国际先进的康复医疗技术和康复设备器械，为国内患者贡献独具特色的“一龄方案”。海南省人民医院院长姜鸿彦表示，作为手术实施的牵头单位，这是海南省人民医院入驻乐城后，应用先行先试政策主动引进的创新项目之一，也是与博鳌一龄共建医联体后的重点项目，体现了公立医院在先行区的担当和责任。”

丹纳赫集团大中华区总裁兼中国区诊断平台总裁彭阳表示：“麦默通锐妍全球首例手术的开展让丹纳赫深感乐城先行先试的速度，以及中国医疗改革创新的速度。相信这只是丹纳赫应用先行先试政策的开端，未来，将会有更多更好的未上市产品通过乐城先行区在中国落地结果。”



丹纳赫集团大中华区总裁兼中国区诊断平台总裁彭阳致辞

相较于传统的真空活检旋切系统，此次发布的“麦默通锐妍”在技术、设计及功能上具有划时代的革新。其专为中国医生手型与操作方式而设计的人体工程学外形，极大提升了手术操控性，做到更精准、更安全的病变切除。更快的切割速度提升手术效率，为患者缩短手术时间的同时，也为医院提高病床周转率。此外，“麦默通锐妍”精巧的设计能帮助医生从源头上降低过度切除的可能性，让治疗后的乳房更加美观不易变形。

值得一提的是，作为全球科学和技术的创新者，今年4月，丹纳赫集团将携包括“麦默通锐妍”在内的众多创新产品，亮相目前国内唯一一个可以展示未在我国上市的医疗器械的展览 — 博鳌乐城先行区“永不落幕”国际创新药械展，让国人能更全面深入地了解丹纳赫在创新医疗产品、服务及解决方案方面的最新成果。

达成三方强强联合 为国内乳腺患者带来更多先进的技术和解决方案支持

为更好地实现多方的资源共享和优势互补，惠及更多患者，丹纳赫旗下品牌麦默通与GE医疗、海南一龄三方签署战略协议，在战略协调、业务开展及学术科研等领域深度合作，“集众采之长”，构建互利多赢、可持续发展的合作生态，为国内乳腺疾病患者带来更多新的希望。

GE医疗中国副总裁、非公事业部总经理戴红东表示：“非常荣幸与麦默通携手，在乳腺疾病早诊早治领域展开合作，同时GE也将在博鳌一龄建设全周期乳腺健康管理中心。期待多方共同合作，打造乳腺健康新标杆。”

1995年，麦默通开发了第一款专门治疗乳腺良性疾病的微创旋切系统，并始终致力于乳腺癌早期病理检测技术和理念的推广。作为全球乳腺真空活检和微创切除手术的领导品牌，麦默通始终专注关爱女性，呵护乳腺健康。麦默通中国区总经理钱忠军表示：“历经数载耕耘，‘麦默通手术’已经成为业界公认的乳腺旋切手术的代名词。今天三方合作的达成是一次创新的尝试，期待为更多中国患者提供最为优质的产品和服务。”

为更好地将乳腺微创手术在国内进行更多的临床应用，麦默通还宣布在海南一龄设立“乳腺微创手术示范基地”，并举行了授牌仪式。

丹纳赫中国首个乐城先行先试应用成功落地 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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