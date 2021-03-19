2021AT大会；《文化与商业共生的城市更新高峰论坛》完美落幕

广州2021年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月12日下午，AT大会暨WINDOOR门窗幕墙新品展联手CTBUH世界高层建筑与都市人居学会打造的《文化与商业共生的城市更新高峰论坛》在广州完美落幕。



城市更新论坛



城市更新嘉宾合影

广州城博建科展览有限公司总经理谢荔晖在致辞中表示：随着城市的高速建设发展，城市更新已成为不可回避的问题，尤其是在激活旧城商业价值，改善人居环境的同时，如何保留城市及建筑原有的文化特色等问题上，我们总是会遇到各种困难，也总是可以在困难中碰撞出更多的惊喜，让我们的建筑服务于人居生活，又延续着人类文明。

一众行业专家共同探讨城市更新的发展趋势，推进建筑、文化与商业的完美融合。现把专家在论坛中的精彩发言汇总以飨读者：

全球高层建筑年度回顾

瞿佳绮

世界高层建筑与都市人居学会中国区副总监

演讲•部分

去年完成的全球十个最高建筑里面，可以看到中国占据其中5个，特别是华南地区，深圳和珠海分别有两个。最高的是在纽约中央公园大厦，其实这已经是四年以来的最高建筑，在500米以上。

在这里分享这些数据想说在全球超高层范围内，中国占整个市场的一半以上，整个华南地区占据中国非常核心的地位，其实这些都是大家共同努力的结果，与此同时高层建筑的很多问题也是需要大家反思。

城市新生 – 建筑激化都市活力

何春林

佩里•克拉克•佩里建筑设计事务所中国区总监

演讲•部分

今天分享的第一个项目是联合信贷总部大厦，这是在意大利合作的一个项目，项目的建筑体量是230米，也是最高的建筑。城市希望赋予一个新的地标性建筑塔楼，但是它旁边有一个火车站，如何进行相应的结合，这是当时的重点。

根据形体关系，我们把廊道空间变成一个艺术装置的展示空间，将意大利城市文化的形象融入其中，可以看到整个墙上有非常多的壁画，他们租用这样的空间进行艺术展示，或者是连接到旁边的火车站，都可以看到非常有艺术气息的空间。

基于新兴数字技术的建筑结构幕墙一体化设计探讨

张峥

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司工程技术研究院院长

演讲•部分

今天我想分享一下基于数字技术的建筑结构幕墙一体化的设计与探索。数字技术是一个工具，不带有很强的文化和艺术属性，所以就像人类在征服大自然和社会当中会采用很多武器，会随着时代的进步不断的变革，我们从手绘到CAD、BIM模型，之后还会有更多更先进的数字科技，这是我自己的理解。

从结构本身来说我们觉得数字技术是实现建筑设计比较重要的一个环节，但技术是工具，设计才是思想本身，单纯的工具是没有灵魂，是人决定了它的价值，所以我一直强调工程师技术要逐步走向设计，要拥抱设计师的思想。

城市现代功能与传统记忆—铝建筑的共生、共融

李伟萍

广东伟业铝厂集团有限公司董事总经理

演讲•部分

通过对很多城市的了解，我们也看到巴黎罗浮宫、德国军事历史博物馆，在原材料方面还原历史的本真，所以我觉得在城市当中，城市更新更多是增加现代化城市居住的福祉，促进政治经济、社会、生态和谐的持续发展。

这是我们参与的安徽古城项目，更多的是在原本的一些门窗方面还有装饰，不单单通过结构的改变，还有安全、性能还有颜色、表面处理也要配合。从而给城市带来更多的传承记忆，更宜居和文化的传导。

区域整体开发的设计总控

李定

上海建筑设计研究院有限公司总建筑师

演讲•部分

刚才讲到旧金山的公共交通中心，实际上就是很典型的整体开发的城市更新项目，跟传统的差异实际上综合起来就是六点，它的表面形象跟单地块开发不一样，整个交通系统是整体，整体的能源系统、整体的绿化景观系统包括人的步行系统，它是建筑师做的区域整体设计。

一般来讲大区块来讲是把公共交通导入，地铁和下面的商业一体化，这些基本上是标配，把所有的地块交通统一组织，停车也是，是综合的来平衡，这是整体交通方案和整体的规则。高强度、高密度，如果常规的交通消防来讲是很难平衡，在市政道路上来解决，这是前面跟政府部门联合后制定的消防规则。

高密度城市脉络中的新维度

姜平

EID建筑师事务所创始合伙人/首席建筑师

演讲•部分

今天我的分享主要围绕高密度城市脉络中的新维度来展开，关于城市更新的主题想跟大家分享一下在空间策略方面的思考和研究。在城市更新议题下最近有一些相关的研究，我们研究的内容主要是关注完善城市和空间的结构，包括功能的提升、完善，也包括城市生态的系统，包括新型交通设施、基础设施的提升。

张江人工智能岛项目，是想创造一个跟滨水的自然景观互动的地方。这个园区里规避了常见的玻璃幕墙的产业园区的做法，引入大量实体建筑。我们觉得一方面是人工智能产品对于私密的要求，同时也是节能的考量，整个园区是把建筑和景观、公共空间系统整体的进行打造，就希望形成这样的聚落状的科创园区。

深圳城市更新项目探索与实践

郭晓黎

AUBE欧博设计董事、总规划师

演讲•部分

在最新的政府报告工作中，城市更新也是第一次被写进政府工作报告，也说明未来城市更新的发展已经势不可挡。这是深圳城市的总面积1997平方公里，1004平方是在深圳土地总体规划中所限定深圳可建设用地总面积。1004平方公里，933深圳已经开发建设的总面积，只差几十平方公里，可见土地用得已经差不多。

在这种高密度的开发下，深圳的城市更新本身城市建设密度已经比较高，所以出现了高度高、密度高、强度高，我们所说的城市更新的三过综合症，在这种超级城市的发展背景下，人才是城市生活的主体，也是内在驱动力，这是我们在设计当中要非常关注的内容。

本场论坛中，AT大会暨WINDOOR门窗幕墙新品展、CTBUH、广东伟业、天津北玻将为建筑、文化与商业的融合提供新思路及解决方案。

在沙发论坛环节，广东伟业铝厂集团有限公司董事总李伟萍，天津北玻玻璃工业技术有限公司市场总监李春超，与一众演讲嘉宾就如何在保留历史风貌建筑及文化的过程中，注入产业及商贸基因，实现片区活化与商业发展这一主题进行深入探讨。



城市更新沙发讨论

【AT大会】：

3000+开发商、建筑师汇聚!

【WINDOOR新品展】：

用最少的时间，看最好的新品!

【主办单位】：

CTBUH世界高层建筑与都市人居学会

AT世界建筑设计与技术革新大会

WINDOOR 门窗幕墙新产品博览会

【协办单位】：

广东伟业铝厂集团有限公司

【支持单位】：

天津北玻玻璃工业技术有限公司

【承办单位】：

广州城博建科展览有限公司

2021AT大会；《文化与商业共生的城市更新高峰论坛》完美落幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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