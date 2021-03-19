盛大开幕 第27届门窗幕墙新品展全面推动行业创新

广州2021年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月11日， “WINDOOR第27届铝门窗幕墙新产品博览会” 在广州·保利世贸博览馆以10万+㎡展览面积盛大开幕。博览会正值聚焦技术与创新的国家“十四五计划”启动之际，时机极为恰当，组委会联合行业先锋建筑师与幕墙设计师，运用新材料、新设计、新技术策划打造两大专题策展，全面推动行业创新！

今天的世界面临着严峻挑战——疫情影响着世界上几乎所有的主要城市，气候变化也威胁着地球的生态系统。人类健康和自然环境比以往任何时候都是城市和建筑设计、工程、相关企业的前沿阵地和工作重心。

为此，博览会同期举办了 “ AT 世界建筑设计与技术革新大会” ，根据“疫情后时代和气候变化”的挑战，围绕高质建筑、城市更新、表皮创新、科技地产、门窗幕墙等热点话题，分享全球最新建筑项目的创新与技术、经验与教训，探讨未来建筑发展方向。



第27届WINDOOR门窗幕墙新品展

今天，来自全国各地的甲方业主、地产商、建筑师、幕墙设计师、工程单位、经销商、门窗幕墙全产业链和媒体等，都汇聚在【WINDOOR+AT】的现场，聆听这场关于创新的思考，享受这场全新的视觉盛宴。



第27届WINDOOR门窗幕墙新品展

两大专题策展

《再造：建筑表皮RE(MAKE)：SURFACE》

本次专题策展突出建筑设计与结构、技术、材料、工艺、艺术等跨界深度合作，其特别意义是在行业中积极推动跨界合作，对提升建筑品质的升级迭代有重要意义。众多建筑师、幕墙设计师联手，以为主题，尝试应用新材料、新技术、新产品，共同再造建筑表皮。

1F展示区，由罗忆建筑技术有限公司进行策划，通过展示创新的材料×创新的技术×创新的设计，给观众看到建筑外立面的更多无限可能！

2F展示区，除了专题展的主题BOX，更有源计划建筑师事务所带来的极具建筑表皮特色的项目，吸引了大量的观众停留驻足。

2+F楼展示区，共有4家机构。分别是深圳市欧博工程设计顾问有限公司、澳大利亚IAPA设计顾问有限公司、广东省建筑设计研究院有限公司、汉森伯盛国际设计集团，各自都带来了他们在《再造：建筑表皮》上的满意之作。

3楼展示区，是来自深圳市立方建筑设计顾问有限公司、深圳墨泰建筑设计与咨询有限公司，他们也分别展示了自己极具特色的建筑项目作品，吸引人前往参观、学习。

《北极星 · 创新产品研究所》

2021年，以《北极星创新产品研究所》为主题，通过对全建筑领域年度创新产品的挖掘，为业主、开发商、建筑师、工程单位提供全新解决方案。



北极星展区

该展区所有产品由专家评审团队，历时4个月，从300+报名企业的新产品中，严格甄选而出，共计64件产品，荣获2021年AT世界建筑设计与技术·北极星奖！北极星·创新产品研究所，也成为了现场观众、VIP团体都要打卡的地方！

昨日（3.10日）下午，所有获得北极星奖的新产品，由各个企业派代表进行了现场演讲PK，最后经过专家评审团的投票，选出了年度TOP 10，荣获北极星·至尊奖的称号。

8大主题展区

《品牌企业 · 创新不断》

2021年WINDOOR门窗幕墙新品展，围绕行业热门趋势，设立8大主题展区：幕墙材料、门窗系统、五金配件、智能家居、智能智造、型材隔热、耐火材料、结构胶等。

★坚朗，展位号：1C06

（北极星奖获奖企业）

★合和，展位号：1C01

（北极星奖获奖企业）

★兴三星，展位号：1C09

（北极星奖获奖企业）

★慧鱼，展位号：1A29

（北极星奖获奖企业）

★伟业铝业，展位号：4B12

（北极星奖获奖企业）

★高登铝业，展位号：4B18

（北极星奖获奖企业）

★伟昌铝材，展位号：4B28

（北极星奖获奖企业）

★凤铝铝业，展位号：4B31

（北极星奖获奖企业）

★坚美定制，展位号：4B13

（北极星奖获奖企业）

★栋梁铝业，展位号：3B01

（北极星奖获奖企业）

★智宬轩门窗系统，展位号：3B21

（北极星奖获奖企业）

★贝克洛，展位号：3B18

（北极星奖获奖企业）

★新合铝业，展位号：4B26

（北极星奖获奖企业）

★金鹏铝材，展位号：3B03

（北极星奖获奖企业）

★广铝铝材，展位号：3B22

（北极星奖获奖企业）

★振升集团，展位号：4B15

（北极星奖获奖企业）

★斯特睿门窗系统，展位号：3B13

（北极星奖获奖企业）

★立邦，展位号：3A13

（北极星奖获奖企业）

★帝斯曼，展位号：4C03

（北极星奖获奖企业）

★阿克苏，展位号：3A12

（北极星奖获奖企业）

★陶氏，展位号：6C02

（北极星奖获奖企业）

★集泰，展位号：6B02

（北极星奖获奖企业）

★时间，展位号：6B11

（北极星奖获奖企业）

★硅宝科技，展位号：5B08

（北极星奖获奖企业）

★白云化工，展位号：6B31

（北极星奖获奖企业）

★固诺，展位号：6B42

（北极星奖获奖企业）

★奋发，展位号：5B01

（北极星奖获奖企业）

★华硅，展位号：5B58

（北极星奖获奖企业）

AT世界建筑大会

博览会同期活动：AT世界建筑设计与技术革新大会，汇聚建筑、地产、财经等各领域的大咖，人气爆棚、干货满满！

AT大会@3月11日： 【 HELLO AIA 】以人为尺度的高质建筑 论坛现场

AT大会@3月11日： 思想沙龙 · 再造：建筑表皮 论坛现场

AT大会@3月11日： AIoT 驱动科技地产创新峰会 论坛现场

AT大会@3月11日： 中国门窗百强颁奖典礼（ 2020-2021 ） 现场

AT大会@3月11日： 幕墙中国 · 超级项目演说 论坛现场

AT大会@3月11日： 门窗中国 · 智能智造研讨会 论坛现场

PKN · 设计师分享夜

3月11日晚，PKN 设计师分享之夜，《Design For Love为爱而设计》，在广州瑰丽酒店108层（全球最高的酒店），为爱华丽启航！

本次派对特邀建筑设计师、行业大咖、顶级开发商、甲方业主，共同参与建筑设计塔尖圈层际遇，精彩之夜，令人难忘！

3月12-13日 · 精彩继续

WINDOOR 门窗幕墙新品展 与 AT 世界建筑大会 还举办2天，如果还想看更多新产品，听到更多干货，那就不要错过！

WINDOOR 第27 届铝门窗幕墙新产品博览会

3月11-13日，欢迎更多朋友来参观，咨询热线：400-860-7808

【AT大会】：

3000+开发商、建筑师汇聚！

【WINDOOR新品展】：

用最少的时间，看最好的新品！

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