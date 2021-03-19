盛大开幕 第27届门窗幕墙新品展全面推动行业创新
广州2021年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年3月11日，“WINDOOR第27届铝门窗幕墙新产品博览会”在广州·保利世贸博览馆以10万+㎡展览面积盛大开幕。博览会正值聚焦技术与创新的国家“十四五计划”启动之际，时机极为恰当，组委会联合行业先锋建筑师与幕墙设计师，运用新材料、新设计、新技术策划打造两大专题策展，全面推动行业创新！
今天的世界面临着严峻挑战——疫情影响着世界上几乎所有的主要城市，气候变化也威胁着地球的生态系统。人类健康和自然环境比以往任何时候都是城市和建筑设计、工程、相关企业的前沿阵地和工作重心。
为此，博览会同期举办了“AT世界建筑设计与技术革新大会”，根据“疫情后时代和气候变化”的挑战，围绕高质建筑、城市更新、表皮创新、科技地产、门窗幕墙等热点话题，分享全球最新建筑项目的创新与技术、经验与教训，探讨未来建筑发展方向。
今天，来自全国各地的甲方业主、地产商、建筑师、幕墙设计师、工程单位、经销商、门窗幕墙全产业链和媒体等，都汇聚在【WINDOOR+AT】的现场，聆听这场关于创新的思考，享受这场全新的视觉盛宴。
两大专题策展
《再造：建筑表皮RE(MAKE)：SURFACE》
本次专题策展突出建筑设计与结构、技术、材料、工艺、艺术等跨界深度合作，其特别意义是在行业中积极推动跨界合作，对提升建筑品质的升级迭代有重要意义。众多建筑师、幕墙设计师联手，以为主题，尝试应用新材料、新技术、新产品，共同再造建筑表皮。
1F展示区，由罗忆建筑技术有限公司进行策划，通过展示创新的材料×创新的技术×创新的设计，给观众看到建筑外立面的更多无限可能！
2F展示区，除了专题展的主题BOX，更有源计划建筑师事务所带来的极具建筑表皮特色的项目，吸引了大量的观众停留驻足。
2+F楼展示区，共有4家机构。分别是深圳市欧博工程设计顾问有限公司、澳大利亚IAPA设计顾问有限公司、广东省建筑设计研究院有限公司、汉森伯盛国际设计集团，各自都带来了他们在《再造：建筑表皮》上的满意之作。
3楼展示区，是来自深圳市立方建筑设计顾问有限公司、深圳墨泰建筑设计与咨询有限公司，他们也分别展示了自己极具特色的建筑项目作品，吸引人前往参观、学习。
《北极星 · 创新产品研究所》
2021年，以《北极星创新产品研究所》为主题，通过对全建筑领域年度创新产品的挖掘，为业主、开发商、建筑师、工程单位提供全新解决方案。
该展区所有产品由专家评审团队，历时4个月，从300+报名企业的新产品中，严格甄选而出，共计64件产品，荣获2021年AT世界建筑设计与技术·北极星奖！北极星·创新产品研究所，也成为了现场观众、VIP团体都要打卡的地方！
昨日（3.10日）下午，所有获得北极星奖的新产品，由各个企业派代表进行了现场演讲PK，最后经过专家评审团的投票，选出了年度TOP 10，荣获北极星·至尊奖的称号。
8大主题展区
《品牌企业 · 创新不断》
2021年WINDOOR门窗幕墙新品展，围绕行业热门趋势，设立8大主题展区：幕墙材料、门窗系统、五金配件、智能家居、智能智造、型材隔热、耐火材料、结构胶等。
★坚朗，展位号：1C06
（北极星奖获奖企业）
★合和，展位号：1C01
（北极星奖获奖企业）
★兴三星，展位号：1C09
（北极星奖获奖企业）
★慧鱼，展位号：1A29
（北极星奖获奖企业）
★伟业铝业，展位号：4B12
（北极星奖获奖企业）
★高登铝业，展位号：4B18
（北极星奖获奖企业）
★伟昌铝材，展位号：4B28
（北极星奖获奖企业）
★凤铝铝业，展位号：4B31
（北极星奖获奖企业）
★坚美定制，展位号：4B13
（北极星奖获奖企业）
★栋梁铝业，展位号：3B01
（北极星奖获奖企业）
★智宬轩门窗系统，展位号：3B21
（北极星奖获奖企业）
★贝克洛，展位号：3B18
（北极星奖获奖企业）
★新合铝业，展位号：4B26
（北极星奖获奖企业）
★金鹏铝材，展位号：3B03
（北极星奖获奖企业）
★广铝铝材，展位号：3B22
（北极星奖获奖企业）
★振升集团，展位号：4B15
（北极星奖获奖企业）
★斯特睿门窗系统，展位号：3B13
（北极星奖获奖企业）
★立邦，展位号：3A13
（北极星奖获奖企业）
★帝斯曼，展位号：4C03
（北极星奖获奖企业）
★阿克苏，展位号：3A12
（北极星奖获奖企业）
★陶氏，展位号：6C02
（北极星奖获奖企业）
★集泰，展位号：6B02
（北极星奖获奖企业）
★时间，展位号：6B11
（北极星奖获奖企业）
★硅宝科技，展位号：5B08
（北极星奖获奖企业）
★白云化工，展位号：6B31
（北极星奖获奖企业）
★固诺，展位号：6B42
（北极星奖获奖企业）
★奋发，展位号：5B01
（北极星奖获奖企业）
★华硅，展位号：5B58
（北极星奖获奖企业）
AT世界建筑大会
博览会同期活动：AT世界建筑设计与技术革新大会，汇聚建筑、地产、财经等各领域的大咖，人气爆棚、干货满满！
AT大会@3月11日：【HELLO AIA】以人为尺度的高质建筑论坛现场
AT大会@3月11日：思想沙龙·再造：建筑表皮论坛现场
AT大会@3月11日：AIoT驱动科技地产创新峰会论坛现场
AT大会@3月11日：中国门窗百强颁奖典礼（2020-2021）现场
AT大会@3月11日：幕墙中国·超级项目演说论坛现场
AT大会@3月11日：门窗中国·智能智造研讨会论坛现场
PKN · 设计师分享夜
3月11日晚，PKN 设计师分享之夜，《Design For Love为爱而设计》，在广州瑰丽酒店108层（全球最高的酒店），为爱华丽启航！
本次派对特邀建筑设计师、行业大咖、顶级开发商、甲方业主，共同参与建筑设计塔尖圈层际遇，精彩之夜，令人难忘！
3月12-13日 · 精彩继续
WINDOOR门窗幕墙新品展与AT世界建筑大会还举办2天，如果还想看更多新产品，听到更多干货，那就不要错过！
WINDOOR第27届铝门窗幕墙新产品博览会
3月11-13日，欢迎更多朋友来参观，咨询热线：400-860-7808
【AT大会】：
3000+开发商、建筑师汇聚！
【WINDOOR新品展】：
用最少的时间，看最好的新品！
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