AT大会 思想沙龙大咖云集-再造建筑表皮

广州2021年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月11日下午广州，“AT大会×WINDOOR门窗幕墙新品展”联手“广州绿色之春文化传播有限公司”，打造“思想沙龙：再造建筑表皮”。



思想沙龙

主办单位：

AT世界建筑设计与技术革新大会

WINDOOR门窗幕墙新产品博览会

广州绿色之春文化传播有限公司



思想沙龙合影

广州城博建科展览有限公司总经理谢荔晖在致辞中表示：“【再造建筑表皮】这个主题，其实是一个结合新技术，新材料，由建筑师与幕墙设计师共同策划实施的专题展览，非常开心有这么多位优秀的建筑师与我们分享关于建筑表皮创新的设计讨论。”

多位特邀知名建筑设计大咖围绕【建筑创新VS表皮再造】话题，设计师的灵感碰撞引发与会观众对于未来建筑发展新一轮的探讨。现在一起来看一下设计师们都讨论了些什么吧！

陈雄

广东省建筑设计研究院副院长、总建筑师

【超大型公共建筑创新与表皮设计】主题概要：

机场航站楼和体育中心场馆，作为超大型公共建筑，对城市和公众影响力大，设计创新一直处于行业前沿，其表皮设计高度复合，实施技术体系先进。结合白云机场航站楼和汕头亚青会主场馆等案例进行探讨。

丁荣

AUBE欧博设计董事、总建筑师

【超高层建筑表皮设计的融合共生】主题概要：

深圳城建梅园创新金融总部项目是笋岗片区城市更新的北门户，打造 “罗湖之冠”新地标。其380米主塔塔身因上下流线型收分，立面肌理丰富，以及独特的塔冠造型使其幕墙表皮系统十分复杂。讲者通过分享项目380米主塔幕墙表皮系统设计及施工重难点，共同探讨超高层建筑幕墙表皮设计与施工工艺的深度融合。

何健翔

源计划创始合伙人，主持建筑师

【建造的表情】主题概要：

建筑并非无生命物料的堆砌，建造也不是纯粹的技术和工学过程。建筑源自场地，建造则通过对材料的感知和编织赋予其生命。讲者通过三个场地和功能迥异的建筑为例讲述建筑表皮如何建构于建筑的概念性策略，并最通过适当的技术和材料组织被建造成具有环境生命力的真实空间表情。

倪阳

华南理工大学建筑设计研究院院长、总建筑师、博士生导师

【关联设计】主题概要：

关联设计是倪阳近几年提出的设计思想，他认为建筑设计不应是形式的产物，而应是与时间、地点和使用者建立一种特定的关联，通过设计营造出与时代条件、场地环境、人居人文等相适应的建筑和景观。

肖明

深圳市库博建筑设计事务所有限公司设计董事

【艺术+空间制造 互动体验】主题概要：

未来的设计趋势，关注点不仅仅是提升物理空间的质量，同时开始关注到空间的艺术人文属性。设计也逐渐衍生了一系列体验产品，源于设计，不止于设计。

盛宇宏

汉森伯盛国际设计集团董事长，总建筑师

【表皮，超越表皮】主题概要：

从“表皮”作为建筑构成的基础元素，到“表皮”作为媒介的现代角色，再到“表皮”作为引导行为模式的一种可能，汉森伯盛以“表皮再造”为媒，望与行业共同探讨建筑学的经典元素在当代语境下的再读及转译

张星

澳大利亚IAPA设计顾问有限公司设计副总监

【游走与凝视】主题概要：

我们尝试解构历史长河遗留的文化变容、社会关系、建筑形存问题，“消减到本质，但不要剥离它的韵，保持干净纯洁但不要剥夺生命力。

赵星

深圳墨泰建筑设计创始合伙人

【“形”与“心”】主题概要：

通过墨泰设计的三个风格迥异的参展作品，讲述对建筑表皮 — “形”的极致追求，讲述在构思、选材和艰难的实施过程中的“心”路历程

在沙龙讨论环节，一众演讲嘉宾就如何通过建筑表皮的合理化设计，对建筑表皮设计的创新启示进行讨论，促进建筑的整体美感的提升，推动城市化建设的发展。



思想沙龙沙发论坛

WINDOOR 第27 届铝门窗幕墙新产品博览会

3月11-13日，欢迎更多朋友来参观，咨询热线：400-860-7808

【AT大会】：

3000+开发商、建筑师汇聚！

【WINDOOR新品展】：

用最少的时间，看最好的新品！

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