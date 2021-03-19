旅行 篇一百九十八：总票房破50亿的《你好，李焕英》！原来在这个城市里 _国内自由行_什么值得买

旅行 篇一百九十八：总票房破50亿的《你好，李焕英》！原来在这个城市里 2021-03-19 21:36:22 1点赞 2收藏 1评论 “妈妈永远是内心最柔软的地方。” 今年春节里，最让人难忘的，便是这部让人有笑有泪的《你好，李焕英》。贾玲的处女座以自己的妈妈为原型，讲述了属于妈妈的青春岁月。打有记忆起，妈妈就是个中年妇女的样子。所以我们总忘记，妈妈曾经也是个花季少女。平凡的母爱在这部电影中温暖人心，贾玲纯粹而真挚的情感也感动着万千观众，引人深思。 ﻿ 电影笑倒了一片人，也哭倒了一片人。1981年旧时代的种种片段，把记忆拉回了李焕英年轻的时候，贾玲选择回到自己的家乡拍摄，在年代味十足的机械工厂，贾晓玲穿越回去带来的一系列笑点，却也在故事最后的转折里，化作母亲和女儿间最单纯的情感，在这座小城里回荡，这便是襄阳，因为这部电影而走红的小城。 襄阳∣电影中复古的80年代 电影中的故事便发生在贾玲的故乡——湖北襄阳。很多人知道襄阳，也许是因为《神雕侠侣》中的襄阳城，三顾茅庐的经典故事，或者是诗人孟浩然的隐居秘地，这座承载着中国文化底蕴的古城，也带给无数旅人美好的记忆。 ﻿ 襄阳卫东机械厂 襄阳卫…