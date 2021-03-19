继阿丽拉纳帕谷以及即将亮相的巴厘岛安达仕酒店和长城脚下的公社，凯悦将继续推动高质发展，并持续进驻旅客心之所向的目的地

上海2021年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 凯悦酒店集团今天宣布，全球第1,000家凯悦旗下酒店 — 阿丽拉纳帕谷（Alila Napa Valley）在美国加利福尼亚州圣海伦娜市正式开业。在创始人Jay Pritzker于1957年买下第一家酒店后，凯悦即开创了全新的以人为本的待客之道。自此，凯悦一直秉承着“关爱每一个人，让他们尽善尽美显真我”的信念，这一信念也是酒店的开创性设计、屡获殊荣的凯悦忠诚顾客计划和战略性品牌收购的基础。阿丽拉纳帕谷的开业是凯悦战略性发展的重要里程碑，凯悦会持续贯彻承诺，为宾客、会员、客户和业主在意义非凡的目的地带来更多的酒店。



阿丽拉纳帕谷

阿丽拉纳帕谷是美洲的第二家阿丽拉品牌酒店，它的开业体现了该奢华和生活方式品牌扩大布局的信心。除此之外，凯悦也持续强化阿丽拉品牌在亚太地区的影响力，预计在该地区开设的阿丽拉品牌酒店总数在今年将累计超过20家。

“从第1家到第1,000家酒店，凯悦的壮大发展建立在耐心倾听、潜心发展和用心创新的基础上，以满足宾客、会员、客户和业主的需求。”凯悦酒店集团亚太区总裁于德励表示，“我们持续专注于扩大凯悦在全球的酒店布局，将我们的关爱带到更多目的地，对每一位宾客和酒店所在的社区产生积极的影响。凭借着凯悦在亚太地区乃至全球的强劲开业计划和发展规划，凯悦将继续提供与众不同的体验，在宾客重启探索旅程时，为他们带来更多休闲旅游目的地的优质选择。”

2021 年亚太地区凯悦新开酒店精选

2021年，凯悦计划在全球主要市场推出多家新开酒店，在亚太地区即将亮相的旗下品牌酒店包括：

长城脚下的公社（中国北京）：长城脚下的公社隶属凯悦臻选酒店品牌，目前正进行大规模重新装修，预计将在2021年4月以全新面貌迎接宾客。酒店共有175间客房，其中包括36栋别墅，是由12名亚洲杰出建筑师合力设计建造的当代建筑。酒店坐落在北京郊区风景如画的茂密山谷中，沿着专属的私家小径可攀登未经修复的古长城。国内外宾客将通过凯悦打造的独一无二体验，感受到长城这个中国久负盛名的联合国教科文组织世界遗产的独特魅力。



长城脚下的公社

上海松江凯悦酒店（中国上海）：松江区交通便捷，通过地铁可达上海市区，是举办活动、商务和休闲旅客的理想之选。酒店共有256间客房，其中包括18间套房，旨在为客人提供安静且高效的入住体验。上海松江凯悦酒店将为上海这座耀眼的城市的宾客提供更丰富的酒店体验。

阿丽拉太湖（中国苏州）：阿丽拉太湖坐落于素有“上海后花园”之称的苏州太湖畔。酒店选址临近主要景点，设计风格依从当地特色，完美融合太湖风情，为宾客带来别具一格的惊喜。阿丽拉太湖拥有256间客房、套房和别墅，此外还配有会议场地、健身房和一个有机花园。

巴厘岛安达仕酒店（印度尼西亚巴厘岛）：巴厘岛安达仕酒店拥有149间客房、套房和别墅，其开业标志着安达仕酒店这个充满活力的品牌正式进入印度尼西亚市场，并以现代化的沉浸式设计重新诠释传统的巴厘岛风情与生活方式。巴厘岛安达仕酒店预计将于4月亮相于巴厘岛著名度假目的地沙努尔的核心地段。沙努尔是一个风光明媚的海滨村庄，以古老的魅力，风景如画的海滩和壮观的日出而闻名。



巴厘岛安达仕酒店

墨尔本凯悦尚萃酒店（澳大利亚墨尔本）：墨尔本凯悦尚萃酒店位于市中心黄金地段，毗邻南十字站、墨尔本码头、极具娱乐和生活方式气质的南岸以及墨尔本会展中心，酒店将会成为游客探索墨尔本充满活力的街道、各具特色的咖啡馆和其他城中胜地的最佳入住选择。酒店拥有278间客房，将于2021年下半年开业，同时标志着凯悦尚萃品牌首次落子澳大利亚。

阿丽拉别墅沙巴达利湾（马来西亚亚庇）：阿丽拉别墅沙巴达利湾坐落于沙巴州西海岸的原始海滩上，位于亚庇市以北28公里，可眺望中国南海。度假村被郁郁葱葱的热带植物所环绕，其设计灵感来自当地杜顺罗笃部落的传统长屋。阿丽拉别墅沙巴达利湾将于2021年下半年开业，届时入住的宾客将可以观赏壮丽的景致、令人惊叹的日落、雄伟的孟卡邦河泻湖、美丽的红树林和种类丰富的野生动物。

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凯悦迎来第1,000家新酒店开业，持续加码亚太市场扩大品牌布局 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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