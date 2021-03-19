悉尼2021年3月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球期货和期权市场高级执行算法和数据驱动型分析的独立提供商Quantitative Brokers（QB）今天宣布，在日本交易所集团（Japan Exchange Group，JPX）的衍生品市场 大阪 证券交易所（ Osaka Exchange ， OSE ） 推出其荣获奖项的全套执行算法。

QB的算法经过专门设计，将独特的市场微结构功能和对OSE衍生品市场详细的定量研究相结合，从而实现最佳的执行。QB的执行算法将为买卖双方提供策略交易功能，以便交易OSE在股权、利率和商品期货领域的最大合约。

“在QB的执行算法套件中添加OSE多资产产品非常令人兴奋，借此可满足客户的强劲需求。我们很高兴为现有客户和新客户提供进入OSE的机会，”QB联合创始人兼首席执行官Christian Hauff表示。

“我们很高兴地欢迎QB加入我们的市场生态系统。QB是一家快速发展的高级执行服务提供商，将为我们的市场参与者提供创新的执行选项，我们预计这一业务扩张将丰富我们的用户体验，并为我们市场的持续增长做出贡献，”OSE执行董事多贺谷彰表示。

增加OSE部分是QB亚太地区业务扩张计划的一部分。2018年，QB在悉尼开设区域办事处，并在澳大利亚证券交易所（Australian Securities Exchange，ASX）推出服务。2020年，QB开始服务新加坡交易所（Singapore Exchange，SGX）。

QB提供的OSE执行算法所使用的技术绝无仅有地同处日本交易所集团，充分利用与交易所匹配引擎距离最近的优势，以很低的速度延迟为其预测分析提供支持。

QB将为在OSE进行交易的客户提供全套智能代理算法，包括其旗舰性战略Bolt（到达价格）、Strobe（TWAP/VWAP）、Closer（结算价格）、Octane（寻求流动性）和The Roll（日历滚动执行）。QB算法战略战略还将支持直接购买和上市利差，包括通过Legger执行合成商品间结构。在此处查看所有QB支持的 市 场 。

QB算法可通过所有主要的OMS和EMS平台，以及直接的FIX连接进行使用。QB与FCM互不排斥，可与全球所有主要清算经纪商集成。

QB在OSE衍生品市场推出首个执行算法 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com