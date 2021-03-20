南卡州失业率再次降至5.3％

【大纪元2021年03月20日讯】（大纪元记者苏淮 南卡 罗来纳综合报导）南卡罗来纳州就业和劳工部周一报导，1月的 失业率 从去年12月的5.6％下降至5.3％，但远高于2020年1月疫情开始之前的2.6％的水平。 美国 南卡 罗来纳州就业和劳工部执行主任丹·埃尔泽伊（Dan Ellzey）在一份声明中说，1月份南卡罗来纳州就业报告的一个令人不安的状况是领取失业救济金的人很少有人寻求新职位。 埃尔泽伊说，该机构在2020年3月疫情开始时暂停了领取失业金有一定数量的求职要求，但将很快再次开始执行这些要求。“南卡各地的企业希望看到更多的南卡罗来纳州人重新加入劳动力大军，赚取可供生活的工资，而不必担心联邦救济计划的到期，同时在工作中获得成就感” 。 在过去的一年中，南卡罗来纳州已经失去了69,000个工作岗位。旅馆、饭店以及其它旅游和服务业继续受到最严重的打击。根据该机构的数据，该行业在过去一年中失去了近36,000个工作岗位，占其总劳动力的13％。 默特尔海滩（Myrtle Beach）的所在地霍里郡（Horry County）在一月份仍是南卡罗来纳州所有城市县中 失业率 最高的郡，为7….