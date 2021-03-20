红包来啦！旅行社“引客入甘”可获补贴凤凰网甘肃_凤凰网

u003cp>原标题：来领红包啦！旅行社“引客入甘”可获补贴u003c/p>u003cp class="textAlignCenter detailPic">u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_12/DF1343D06C33CEED4056DBD75C65768428DD3EE9_size55_w640_h426.jpg" alt="大美甘肃等你来（省文旅厅供图）" />u003c/p>u003cp class="picIntro">大美甘肃等你来（省文旅厅供图）u003c/p>u003cp>新甘肃客户端讯（新甘肃·每日甘肃网记者 李萍）福利来啦！旅行社“引客入甘”就有奖励——甘肃省文旅厅近日印发《关于做好2020年度旅行社“引客入甘”旅游补贴审核工作的通知》，对2020年度（2020年1月1日—2020年12月31日）组织旅游包机、专列、团队等方式来甘旅游的旅行社，以及涉及年度组团等其它叠加补贴的旅行社进行资金补贴。u003c/p>u003cp>各旅行社可根据不同的补贴类型申请旅游境内外旅…